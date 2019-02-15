«Обувь России» может привлечь внешнее финансирование для проекта в ТОСЭР

— Мы регулярно принимаем участие в «Российском инвестиционном форуме». Это одна из основных площадок РФ, где происходит обсуждение планов на будущее. На «РИФ-2019» мы заявились как участник. Свой проект в рамках форума не анонсируем, — сообщил корреспонденту InfoPro54 в кулуарах «РИФ-2019» директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

Он напомнил, что «Обувь России» продолжает активное развитие розницы, а также производства на базе бердской фабрики плюс приступила к реализации проекта в Линево.

— Мы активно участвуем в формировании нового кластера в зоне ТОСЭР «Линево». Сегодня идет стадия разработки и проектирования нашего предприятия, поэтому пока мы его на форум не выводим. Сейчас финансируем за счет собственных средств, но не исключаем, что в будущем будем рассматривать возможность привлечения под него финансирования, — отметил Титов.

Дочернее предприятие ГК «Обувь России» ООО «ЭваЛинК» реализует инвестиционный проект по развитию производственных мощностей группы на территории опережающего социально-экономического развития «Линево»: создание фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов. Официальный статус резидента компания получила в ноябре 2018 года. Она первая из всех анонсированных резидентов ТОСЭР вышла на площадку.

Общая стоимость проекта — 759 млн рублей. В ходе его реализации появятся 123 рабочих места, в том числе 10 — в первый год после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР. На площадке планируется построить производственный комплекс площадью 3000 кв. м (1100 кв. м — производство, 1500 кв. м — склад, 400 кв. м — АБК), с возможностью увеличить площадки на земельном участке в дальнейшем. При полной загрузке производство будет работать в три смены, говорится в презентации проекта, опубликованной на сайте регионального минэкономразвития. К 2023 году компания намерена выйти на выпуск более 1 млн единиц продукции в год.

Отмечается, что данный проект является частью стратегии импортозамещения, которую ГК «Обувь России» реализует с 2014 года. В рамках данной стратегии группа уже увеличила производственные площади на фабрике в городе Бердске Новосибирской области, расширила раскройно-швейный цех, запустила новые линейки обуви, включая рабочую и специальную обувь.

Фото: редакции, автор- Анна Калинина