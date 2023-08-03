Новосибирцам придется привыкать к высоким ценам на такси

Кто сможет работать в такси

С 1 сентября вступят в силу большинство норм федерального закона «О такси», принятого в декабре 2022 года. Он разрешает самозанятым работать в сфере легковых перевозок. Для них будут действовать те же правила, что и для ИП или сотрудников компаний-перевозчиков. Однако, есть одно условие — у самозанятого, в отличие от ИП, должен быть договор с одной из служб заказа такси.

Закон о такси предполагает создание в каждом регионе реестров перевозчиков, агрегаторов и автомобилей такси.

Директор ООО «Ассоциации работников такси» Андрей Артюх в беседе с журналистом Infopro54 напомнил, что требование о наличии лицензии (разрешения) на перевозку пассажиров и багажа легковым такси действует с апреля 2011 года. За весь этот период, согласно реестру Миндортранса, в Новосибирской области зарегистрированы чуть более 19 тысяч разрешений. При этом, действующих, по подсчетам эксперта, не более 10%. И подобная ситуация не только в Новосибирске.

— В Иркутске служба заказов такси «Максим» провела тест и вывела на работу только машины с действующими разрешениями. На линии вышел 1% автомобилей, — констатировал эксперт.

Следует отметить, что за работу в такси без соответствующего разрешения водителей будут штрафовать. Для граждан штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы выше.

Повысить безопасность пассажиров

Еще одним нововведением закона станет требование к водителям о предоставлении справки об отсутствии судимости.

— Гражданам, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений либо подвергаются уголовному преследованию за эти преступления запрещено работать водителями такси, автобусов, трамваев и троллейбусов, а также машинистами метро, — говорится на сайте Госдумы.

Если водители вышеперечисленного транспорта в срок не предоставят соответствующую справку, то они будут уволены.

Участники рынка подчеркивают, что получить справку об отсутствии судимости не составляет труда. Это можно сделать дистанционно через сайт госуслуг. Единственное, необходимо учитывать, что придет она на электронный адрес в течение 30 дней.

Это не последние изменения, которые вносятся в закон. Согласно документу, таксисты-физлица не смогут работать больше 12 часов в сутки. Однако, пока не понятно, как будет регулироваться этот вопрос.

По мнению парламентариев, все нововведения должны повысить безопасность пассажиров.

Увеличится ли цена?

Владелец таксопарка в разговоре с корреспондентом Infopro54 подчеркнул, что основная проблема состоит не в том, что таксистам необходимо регистрироваться в реестре или предоставлять справку об отсутствии судимости. Одна из главных претензий к закону о такси — стоимость ОСАГО. Такая страховка стоит в несколько раз дороже обычной и может достигать 60 тысяч рублей за год. ИП и самозанятым придётся приобретать ее самостоятельно. Кроме того, со следующего года обязательным для таксистов станет еще один вид страхования — ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков).

О дороговизне ОСАГО для такси говорит и Андрей Артюх.

— Дело не в том, что люди не хотят получать разрешение на работу в такси, а в том, что ОСАГО для такси стоит дорого. Это первое. Второе — продать машину после работы в такси сложнее, поэтому те, кто подрабатывают на личном автомобиле в выходные или по праздникам, не спешат оформлять разрешения. В базе Дром факт работы машины в такси будет отражен, — уточнил он.

При этом, за отсутствие ОСАГО у водителя такси, будет аннулироваться лицензия.

Участники рынка уверены, что новые правила могут значительно сократить число водителей, работающих в такси. Им будет финансово невыгодно соблюдать требования нового закона (особенно с учетом стоимости ОСАГО на такси). Это приведет к увеличению стоимости на перевозки. По одним прогнозам поездка в такси может вырасти как минимум на 30%, по другим — в разы.

Однако, в Госдуме уже ведутся разговоры об отсрочке вступления в силу части требований принятого закона. В частности, до 1 сентября 2025 года отсутствие полиса ОСАГО не должно быть основанием для приостановления и аннулирования разрешения на работу в такси. А требование к водителям предоставлять справку о наличии или отсутствии непогашенной судимости предполагается отодвинуть до сентября 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске взлетели цены на такси.