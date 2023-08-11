Мошенники придумали как обманывать бухгалтеров и финансистов компаний

Новая схема мошенничества в интернете направлена на сотрудников предприятий. Бухгалтеры, секретари, специалисты по финансовой и налоговой отчетности часто ищут в интернете шаблоны документов. Злоумышленники этим пользуются, поясняет пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Схема выглядит следующим образом:

Мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно – правовых систем

Выкладывают на эти сайты зараженные архивы документов.

При этом хакеры используют метод «отравление» поисковой выдачи, который позволяет занимать таким ресурсам первые строчки в поисковых системах.

— После того, как сотрудник компании нашел нужный шаблон документа и скачал его, на компьютере запускается программа удаленного доступа. С помощью нее преступники могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании — например, с подрядчиками или поставщиками. Вместо данных настоящего получателя средств они указывают свои. Как правило, работник не сразу обнаруживает вирусную программу. Иногда мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам, а за его восстановление могут вымогать деньги, — рассказал Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Чтобы не стать жертвой такой схемы нужно соблюдать несколько простых правил:

Установить и постоянно обновлять лицензионный антивирус.

На всех компьютерах нужно настроить запрет на автоматическую установку и запуск разных программ.

Нужно обращать внимание на адрес сайта — поддельный может отличаться от официального всего на один символ.

Быть осторожным при работе с сайтами, если в их адресной строке нет значка безопасного соединения — замочек.

Скачивая документ, необходимо обращать внимание на его формат. Безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png.

Ранее редакция сообщала, что сибирякам стали чаще приходить фишинговые рассылки от мошенников.