Мошенники придумали как обманывать бухгалтеров и финансистов компаний

Новая схема мошенничества в интернете направлена на сотрудников предприятий. Бухгалтеры, секретари, специалисты по финансовой и налоговой отчетности часто ищут в интернете шаблоны документов. Злоумышленники этим пользуются, поясняет пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.
Схема выглядит следующим образом:
— После того, как сотрудник компании нашел нужный шаблон документа и скачал его, на компьютере запускается программа удаленного доступа. С помощью нее преступники могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании — например, с подрядчиками или поставщиками. Вместо данных настоящего получателя средств они указывают свои. Как правило, работник не сразу обнаруживает вирусную программу. Иногда мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам, а за его восстановление могут вымогать деньги, — рассказал Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.
Чтобы не стать жертвой такой схемы нужно соблюдать несколько простых правил:
Ранее редакция сообщала, что сибирякам стали чаще приходить фишинговые рассылки от мошенников.
Фото: freepik.com
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