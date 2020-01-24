Штраф в 200 тысяч заплатит организация за зарастание сельхозугодий

В рамках рассмотрения обращения, поступившего из районной администрации, инспектором управления Россельхознадзора по Новосибирской области летом 2019 года был проведен осмотр земельного участка, расположенного в границах Кудряшовского сельсовета Новосибирского района, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

— Установлено, что ООО «Западно-Сибирские строительные материалы» на принадлежащем на праве собственности земельном участке площадью 93 га допустило зарастание сорной растительностью, а также захламление твердыми коммунальными отходами и порубочными остатками, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что выявленные нарушения послужили основанием для согласования с прокуратурой внеплановой выездной проверки в отношении собственника, по результатам которой в отношении ООО «ЗССМ» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП Российской Федерации. Юридическому лицу был назначен штраф, размер которого был обжалован через Новосибирский районный суд.

— В соответствии с судебным решением, вступившем в законную силу в январе 2020 года, постановление управления Россельхознадзора оставлено без изменения по существу, а размер штрафа снижен вдвое — до 200 000 рублей. Кроме того, в адрес ООО «ЗССМ» вынесено предписание о необходимости устранения нарушения в срок до 24 мая 2020 года, — отметили в Россельхознадзоре.

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