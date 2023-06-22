Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней

В Роспотребнадзоре напомнили, что такие работы, как правило, проводят летом с целью подготовки инфраструктуры к зимнему периоду. При этом на сегодняшний день органы местного самоуправления могут устанавливать продолжительность ремонта на свое усмотрение, а срок в две недели носит лишь рекомендательный характер, передают «Известия».

По данным ведомства, такие сроки нередко не удается выдержать, о чем говорят многочисленные жалобы и обращения недовольных граждан. Именно поэтому в Роспотребнадзоре было принято решение внести изменения в санитарные требования путем добавления в них положения о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.

За нарушение подобного требования тепловыми компаниями может предусмотрено наказание (по ст. 6.3 КоАП РФ) вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.

Ранее редакция публиковала график отключения горячей воды в Новосибирске.