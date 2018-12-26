 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Минтруд России напоминает чиновникам о запрете дарить и получать подарки

Нарушение запрета создает условия для возникновения конфликта интересов.
  • 26/12/2018, 15:56
gif

В преддверии новогодних и рождественских праздников Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные государственные органы, государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации (компании) информационное письмо с напоминаем о наличии законодательно установленного запрета дарить и получать подарки, сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Отмечается, что исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляет функции управления или контроля. Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности.

Фото: pixabay.com, автор- chao-ye

Популярное с сайта

Перспектива ближайших двух лет — уменьшение конкуренции на строительном рынке

26/12/2018, 14:17
А уменьшение конкуренции всегда приводит к увеличению цены.

Плющихинский жилмассив: район со своей атмосферой

26/12/2018, 14:07
Сергей Конько о том, как создать безопасную и комфортную среду в современном микрорайоне.

Трехкилограммовую опухоль удалили специалисты ГКБ № 25

26/12/2018, 13:53
Операция выполнена с использованием лапароскопических технологий при помощи малоинвазивной методики.

Актуальный разговор

«Конкуренция технологиями управления — это новая реальность»

Все материалы
Новости

Продажи электронных полисов ОСАГО в 2018 году выросли в 2,5 раза

26/12/2018, 17:38

Где весело и с пользой провести новогодние каникулы?

26/12/2018, 17:01

Странная пора

26/12/2018, 17:00

Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил депозитный портфель клиентов МСБ на 30%

26/12/2018, 16:26

В селе Верх-Ирмень запущен в эксплуатацию индустриальный доильный зал

26/12/2018, 15:46

Перспектива ближайших двух лет — уменьшение конкуренции на строительном рынке

26/12/2018, 14:17

Плющихинский жилмассив: район со своей атмосферой

26/12/2018, 14:07

Трехкилограммовую опухоль удалили специалисты ГКБ № 25

26/12/2018, 13:53

Освоение бюджетных инвестиций в четвертый мост проконтролирует минтранс

26/12/2018, 13:30

Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства признан банкротом

26/12/2018, 13:20

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×