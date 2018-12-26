В селе Верх-Ирмень запущен в эксплуатацию индустриальный доильный зал «Европараллель 2*30», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Индустриальный доильный зал ЗАО Племзавод «Ирмень» готов к эксплуатации 24 часа в сутки и практически не требует обслуживания: для работы в нем достаточно всего трёх операторов. В сутки пропускная способность нового доильного зала составит 1300 голов, а объем производства молока — 45 тонн.

Отмечается, что молоко транспортируется по закрытым трубопроводам: начиная от доения и до танков охлажденного молока. Встроенные элементы защиты позволяют получать продукцию только высшего качества. В строительство доильного зала ЗАО Племзавод «Ирмень» вложило 203,1 млн рублей собственных средств.

К 2021 году хозяйство планирует увеличить поголовье дойного стада до 3,5 тысяч голов, сегодня оно составляет 3,22 тысячи. Новый доильный зал — объект на перспективу, который позволит хозяйству справляться с увеличивающимися объёмами продукта.

Хозяйство ежегодно демонстрирует высокие показатели не только по работе в профильной сфере — молочном животноводстве. В этом году сельхозпредприятием было обмолочено 9983 га зерновых и зернобобовых культур, это 100% к плану. Валовой сбор зерновых составил 53,3 тыс тонн, это 30% от общего валового сбора Ордынского района. Урожайность — 53,4 ц/га, что практически в два раза превышает урожайность по району — 27,5 ц/га.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области