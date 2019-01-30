 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Минтруд России предложил снизить прожиточный минимум за IV квартал 2018 года на 238 руб.

До 10 213 рублей.
  • 30/01/2019, 12:05
ruble

Минтруд России предложил установить размер прожиточного минимума за IV квартал 2018 года на душу населения в размере 10 213 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном на портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов.

Таким образом, проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года на душу населения в размере 10 213 рублей (вместо 10 451 руб.), для трудоспособного населения — 11 069 рублей (вместо 11 310 руб.), пенсионеров — 8 464 рублей (вместо 8 615 руб), детей — 9 950 рублей (вместо 10 302 руб).

В пояснительной записке к документу отмечается, что его размер по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на душу населения может увеличиться на 4,4%, для трудоспособного населения — на 4,7%, для пенсионеров — на 4,8%, для детей — на 3,6%. Однако по сравнению с III кварталом прошлого года, предлагаемая величина прожиточного минимума за IV квартал, к примеру, на душу населения, может стать ниже на 2,3%, а для детей — на 3,4%.

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа министерства завершится 3 февраля, а общественное обсуждение — 11 февраля.

Фото: pixabay.com, автор- Alex-V

Популярное с сайта

В «РЭС» новый гендиректор

29/01/2019, 19:48
До настоящего времени топ-менеджер занимал должность директора по экономике и финансам в Новосибирском филиале «Сибирской Генерирующей Компании».

Движение — жизнь

29/01/2019, 18:35
X-Fit запускает новую функциональную тренировку Live Moves.

«До объявления выборной кампании говорить нечего»

29/01/2019, 18:14
«Единая Россия» намерена в ближайшее время озвучить позицию об участии в выборах мэра Новосибирска.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Со станции Евсино за сутки отправили 415 вагонов

30/01/2019, 13:14

Новосибирцы предпочитают коньки лыжам и сноубордам

30/01/2019, 13:01

Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ в регионе до 4,8 млрд рублей

30/01/2019, 12:31

Россияне стали меньше сберегать

30/01/2019, 12:18

В Новосибирской области создано ГКУ «Арена»

30/01/2019, 11:30

В «РЭС» новый гендиректор

29/01/2019, 19:48

Движение — жизнь

29/01/2019, 18:35

«До объявления выборной кампании говорить нечего»

29/01/2019, 18:14

В 2018 году в рамках закона «О лесной амнистии» в регионе одобрены 143 заявки

29/01/2019, 18:12

Елена Тырина стала врио руководителя Региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева в Новосибирской области

29/01/2019, 16:02

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×