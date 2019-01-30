Минтруд России предложил снизить прожиточный минимум за IV квартал 2018 года на 238 руб.

Минтруд России предложил установить размер прожиточного минимума за IV квартал 2018 года на душу населения в размере 10 213 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном на портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов.

Таким образом, проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года на душу населения в размере 10 213 рублей (вместо 10 451 руб.), для трудоспособного населения — 11 069 рублей (вместо 11 310 руб.), пенсионеров — 8 464 рублей (вместо 8 615 руб), детей — 9 950 рублей (вместо 10 302 руб).

В пояснительной записке к документу отмечается, что его размер по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на душу населения может увеличиться на 4,4%, для трудоспособного населения — на 4,7%, для пенсионеров — на 4,8%, для детей — на 3,6%. Однако по сравнению с III кварталом прошлого года, предлагаемая величина прожиточного минимума за IV квартал, к примеру, на душу населения, может стать ниже на 2,3%, а для детей — на 3,4%.

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа министерства завершится 3 февраля, а общественное обсуждение — 11 февраля.

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