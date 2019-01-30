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Россияне стали меньше сберегать

Аналитики банка «Открытие» проанализировали потребительское поведение граждан России по итогам 2018 года.
  • 30/01/2019, 12:18
Harlampiev

Несмотря на фактическое снижение покупательной способности, граждане России предпочитают поддерживать текущий уровень жизни за счет снижения сбережений и посредством кредитования. Этот тренд фактически говорит о том, что еще больше укрепляется потребительская модель поведения населения, сообщили в пресс-службе ПАО Банк «ФК Открытие».

Явно прослеживается тенденция к снижению средней нормы сбережения населения. Средняя доля сберегаемого дохода снизилась на 2,7 процентных пункта и впервые с января 2002 года упала ниже 5%.

— Уже пятый год подряд мы наблюдаем снижение реальных доходов населения: по итогам 2018 года на 0,2%. При этом расширяется оборот розничной торговли – в 2018 году рост составил 2,6%, ускорившись по сравнению с предыдущим годом в два раза, — отметил директор по аналитике инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. — Темп роста совокупного объема кредитов физическим лицам в 2018 году составил 22,4%, что выше темпов роста показателя за предыдущий год примерно в 1,8 раз. Причем на сопоставимом уровне растет беззалоговое кредитование, т.е. чаще всего именно потребительские кредиты.

Важным фактором роста потребительских кредитов стало продолжение цикла снижения процентных ставок в первом полугодии 2018 года. Однако это процесс фактически завершился в сентябре прошлого года, и денежно-кредитные условия, напротив, стали ужесточаться.

Дмитрий Харлампиев полагает, что в среднесрочном периоде потребительская модель поведения населения сохранится. Однако такие факторы, как рост процентных ставок, повышение НДС с нового года, ускорение инфляции, отсутствие перспектив роста реальных доходов населения негативно скажутся на темпах кредитования.

Фото: пресс-служба банка

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