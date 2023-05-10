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Минтруда закупит 17 автомобилей для многодетных семей

  • 10/05/2023, 12:18
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Минтруда закупит 17 автомобилей для многодетных семей
На эти цели выделено более 32 млн рублей.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области объявило два аукциона на поставку 17 легковых автомобилей LADA или ее «эквивалента». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации закупки, все автомобили должны быть категории М1, то есть, транспортными средствами, которые используются для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (категории М1 соответствует категория B обычного водительского удостоверения).

Кроме того, транспортные средства должны быть моноприводными, с механической коробкой передач. Объем двигателя — 1596 кубических сантиметров. Тип двигателя — бензиновый, мощность двигателя — 90 л.с. Цвет — белый. Автомобили должны быть 2023 года выпуска.

— Получателями товара являются многодетные семьи, воспитывающие семь и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц), а также многодетные семьи, имеющие 15 и более детей, в том числе приемных, вне зависимости от их возраста, — говорится в документации.

Начальная максимальная цена контрактов — 17,1 млн рублей и 15,2 млн рублей.  Источник финансирования — средства областного бюджета. Срок исполнения — в течение 75 календарных дней со дня заключения контракта.

Напомним, впервые церемония передачи ключей от машин многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, в регионе состоялась в 2012 году. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» национального проекта «Демография».

Ранее стало известно, что аукцион на поставку 15 полноприводных универсалов для нужд регионального Минприроды не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Цена контракта составляла 17,1 млн рублей.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что абитуриенты из многодетных семей получат приоритетное право поступления в вузы.

Фото: pixabay.com, dariuszsankowski

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : Нацпроект "Демография" многодетные семьи господдержка многодетных семей


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