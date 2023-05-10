Россияне в Турции не могут продлить вид на жительство

Россияне, которые переехали в Турцию и уже успели получить вид на жительство, в последнее время с незавидной регулярностью сталкиваются с отказами в его продлении. В некоторых регионах страны 90% наших соотечественников столкнулись с отказом, передает издание The Moscow Times.

Больше всего отказов люди получают в Стамбуле, Анталье, Кемере, Бодруме, Мармарисе и других городах. При этом отмечается, что требования к документам на ВНЖ в каждом отдельно взятом регионе могут разниться.

На сегодняшний день, чтобы продлить вид на жительство необходимо собрать и предоставить гораздо больше документов, чем это было раньше, в том числе выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счет (так, на семью из трех человек они должны составлять около 2 000 долларов США в месяц). В то время, как раньше туристический ВНЖ позволял находиться в Турции в течение года и, чтобы его получить, необходима была только аренда недвижимости и местная страховка.

Однако в конце 2022 года Турция прекратила выдачу россиянам таких туристических ВНЖ. И с 26 декабря в стране вступили в силу изменения в правила подачи документов на первичный вид на жительство, в соответствии с которыми, если россиянин работает «на удаленке», он обязан предоставить апостилированный документ от компании, подтверждающий его ежемесячный доход.

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