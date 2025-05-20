Минздрав Новосибирска объяснил дефицит узких специалистов

Жители Новосибирска жалуются на дефицит узких специалистов в поликлиниках. Чтобы пройти обследование, людям приходится ездить в другие медучреждения, в том числе, частные клиники.
В региональном минздраве прояснили ситуацию. Количество узких специалистов в медучреждении зависит от числа прикрепленных к нему пациентов.
— Не в каждой медорганизации есть врачи всех специальностей и полный комплект оборудования. И это не потому, что кадров не хватает. Структура ФАПов, врачебных амбулаторий и поликлиник регулируется на федеральном уровне, — говорится в ТГ-канале ведомства.
По каждой специальности установлены свои нормативы, говорят в ведомстве. В поликлинике с десятью тысячами прикрепленных пациентов должны быть хирург и офтальмолог. Если прикрепленных 15 тысяч, то в штате необходим невролог и так далее. Онколог появляется в штате, если поликлиника обслуживает 60 тысяч человек.
Если к поликлинике прикреплено мало людей, там может работать только половина или четверть ставки врача. Это значит, что врач не будет находиться в учреждении весь день. По тому же принципу поликлиники оснащают КТ и МРТ. Один томограф полагается на 50 тысяч пациентов, говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Новосибирске. Наиболее дефицитными специалистами являются врачи.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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