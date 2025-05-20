В новосибирских школах начались последние звонки

В Новосибирске с 20 по 24 мая проходят последние звонки, а выпускные вечера с вручением аттестатов запланированы на 23 июня. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании у губернатора.
В этом году в городе более 20 тысяч выпускников. Из них 590 идут на золотые медали, а 445 — на серебряные.
Сейчас выпускники готовятся к экзаменам. Почти девять тысяч человек будут сдавать ЕГЭ. Самым популярным предметом стало обществознание, его выбрали 49% экзаменующихся. На втором месте по популярности — информатика (26%). Наименее востребованными оказались литература и география.
В Новосибирске пройдут встречи, чтобы отметить выпускников, набравших 100 баллов и получивших медали. Золотые медали ожидают 590 учеников, серебряные — 445.
В этом году из девятых классов выпустятся 20 641 ученик, а из одиннадцатых — 8829.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске общегородской выпускной проводить не планируют. Власти в этом вопросе исходят из позиции безопасности.
Источник фото: Нейросеть Шедеврум
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