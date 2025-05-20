Участнику теракта в «Крокус Сити Холле» из Новосибирска Мирзоеву* продлили арест

Московский городской суд принял решение о продлении срока содержания под стражей участников теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции.

— Фигурантам по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлена мера пресечения в суде столицы, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Фигуранты дела о теракте будут находиться под стражей еще три месяца 28 суток. Помимо Мирзоева Далерджона Баротовича*, судебное решение коснулось Фаридуни Шамсидин*, Рачабализода Саидакрами Муродали*, и Файзов Мухаммадсобир Зокирчоновича* (*все они признаны в России террористами и экстремистами).

Добавим, у Мирзоева* в Новосибирске была временная прописка, квартиру он снимал у своего дальнего родственника в Кировском районе города. Об этом он заявил при аресте через переводчика. По его словам, срок регистрации был на три месяца и на момент совершения теракта он истек. В последнее время Мирзоев* жил со своим земляком в хостеле на Димитровке в Москве. В то время он и познакомился в Телеграме с неким Абдулло, которой в последствии предложил совершить теракт в концертном зале. Сам же Мирзоев* является уроженцем Таджикистана.

Ранее редакция сообщила о том, что семья одного из преступников, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» отреклась от своего родственника. А жена, которая родила от Далерджона Мирзоева* 4 детей, попала в реанимацию после того, как узнала о его причастности к смерти 144 невинных людей.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Его жертвами стали 146 человек. Исполнителей атаки задержали в Брянской области. Боевики планировали скрыться на территории Украины.

Ранее редакция сообщала о том, что с террориста «Крокуса» Мирзоева* взыщут штрафы за нарушение ПДД в Новосибирске.