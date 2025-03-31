Менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Новосибирске

Самыми востребованными сотрудниками, которых нанимали в марте 2025 года в Новосибирске, стали менеджеры по продажам и работе с клиентами. На них приходится более 2,5 тысяч вакансий, выставленных работодателями региона. К таким выводам пришли эксперты hh.ru.

— Менеджеры по продажам — на данный момент не входят в число дефицитных специалистов (индекс 4,8, что соответствует норме для рынка труда). Но при таком активном спросе у кандидатов на эти вакансии не будет проблем с поиском и выбором работы, — отмечают аналитики.

Далее идут продавцы-консультанты (продавцы-кассиры). Для них в марте было открыто 1,7 тысяч вакансий.

Врачи являются самыми дефицитными из числа востребованных специалистов. На одну вакансию приходится только 0,9 резюме (норма 4 резюме). Остродефицитными эксперты называют также медсестёр (1,4 резюме на вакансию), слесарей (1,8), поваров (2,0) и электромонтажников (2,1).

Сложнее всего, по мнению экспертов, устроиться на работу администраторам. В марте на одну вакансию было размещено 16,5 резюме.

Напомним, по прогнозам экспертов, в 2025 году самыми высокооплачиваемыми специалистами станут инженеры по машинному обучению (ML-инженеры). За последние 10 лет количество вакансий, связанных с анализом данных и машинным обучением, в России возросло почти в 30 раз. Наибольший прирост наблюдался в течение последних четырёх лет — количество предложений о работе увеличилось в 2,5 раза.

Одним из регионов, где спрос на специалистов по анализу данных и машинному обучению растёт особенно быстро, является Новосибирская область. С 2014 года количество вакансий здесь увеличилось в 42 раза.

Ранее директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России» Алла Литвинова рассказала Infopro54 о том, что на рынке появляется все больше резюме топ-менеджеров и дорогостоящих специалистов.