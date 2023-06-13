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Режим чрезвычайной ситуации действует в трёх районах Новосибирской области

  • 13/06/2023, 15:28
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Режим чрезвычайной ситуации действует в трёх районах Новосибирской области
Ещё четыре района готовятся к его введению.

По причине неблагоприятных условий в трёх районах области – Краснрозёрском, Купинском и Чистозёрном введён режим чрезвычайной ситуации. Ещё 4 района Краснозёрский, Здвинский, Венгеровский и Коченёвский готовятся к введению такого режима. Режим повышенной готовности введён в Баганском, Сузунском, Доволенском и Кочковском районах. Такую информацию в ходе оперативного совещания озвучил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. При этом, по словам министра, прошедшие осадки категорично на ситуацию не повлияли.

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На днях на территории ряда районов прошли осадки, ситуация с состоянием посевов несколько улучшилась, говорит Евгений Лещенко. Но при этом не зафиксировано продуктивных осадков в Карасукском, Баганском, Купинском, Чистоозёрном и Убинском районах.

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирской области продолжалась аномально жаркая погода. Местами почва посевных площадей прогревалась более, чем на 60 градусов. Из-за неблагоприятного прогноза урожайности кормовых культур в правительстве области провели переговоры с несколькими соседними регионами по поводу закупки кормов.

Ранее редакция сообщала о прогнозе урожайности зерновых культур в Новосибирской области.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : режим ЧС посевная кампания


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