Режим чрезвычайной ситуации действует в трёх районах Новосибирской области

По причине неблагоприятных условий в трёх районах области – Краснрозёрском, Купинском и Чистозёрном — введён режим чрезвычайной ситуации. Ещё 4 района — Краснозёрский, Здвинский, Венгеровский и Коченёвский — готовятся к введению такого режима. Режим повышенной готовности введён в Баганском, Сузунском, Доволенском и Кочковском районах. Такую информацию в ходе оперативного совещания озвучил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. При этом, по словам министра, прошедшие осадки категорично на ситуацию не повлияли.

В шести районах Новосибирской области гибнут посевы, а из-за жары введен режим ЧС На днях на территории ряда районов прошли осадки, ситуация с состоянием посевов несколько улучшилась, — говорит Евгений Лещенко. — Но при этом не зафиксировано продуктивных осадков в Карасукском, Баганском, Купинском, Чистоозёрном и Убинском районах.

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирской области продолжалась аномально жаркая погода. Местами почва посевных площадей прогревалась более, чем на 60 градусов. Из-за неблагоприятного прогноза урожайности кормовых культур в правительстве области провели переговоры с несколькими соседними регионами по поводу закупки кормов.

Ранее редакция сообщала о прогнозе урожайности зерновых культур в Новосибирской области.