В скорой рассказали, как изменилось количество вызовов в Новосибирске в связи с аномальной жарой

С началом аномальной жары общее число вызовов скорой помощи в Новосибирске не изменилось. Ежедневно диспетчерам поступает около 2 тыс обращений. Об этом сообщил Александр Балабушевич, главный врач городской станции скорой медицинской помощи Новосибирска, на пресс-конференции ТАСС.

При этом, по его словам, изменилась структура обращений и их география.

— Стало больше обращений от граждан которые страдают хроническими заболеваниями. Прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, например, гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Также выросло число вызовов за город, но уменьшилось число выездов в городские квартиры, — отметил Балабушевич.

Напомним, что на территории Новосибирской области до 8 июня ожидается аномально жаркая погода без осадков. Ночные температуры составят от 14 до 20 градусов, дневные — от 30 до 35 градусов.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует:

Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума; Постоянно проветривать помещения; Гулять только в хлопковой светлой одежде, кепке, бандане на голове; Стоит отказаться от жареной, жирной пищи, а также от алкоголя.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске побит 100-летний температурный рекорд.