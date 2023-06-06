В скорой рассказали, как изменилось количество вызовов в Новосибирске в связи с аномальной жарой

С началом аномальной жары общее число вызовов скорой помощи в Новосибирске не изменилось. Ежедневно диспетчерам поступает около 2 тыс обращений. Об этом сообщил Александр Балабушевич, главный врач городской станции скорой медицинской помощи Новосибирска, на пресс-конференции ТАСС.
При этом, по его словам, изменилась структура обращений и их география.
— Стало больше обращений от граждан которые страдают хроническими заболеваниями. Прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, например, гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Также выросло число вызовов за город, но уменьшилось число выездов в городские квартиры, — отметил Балабушевич.
Напомним, что на территории Новосибирской области до 8 июня ожидается аномально жаркая погода без осадков. Ночные температуры составят от 14 до 20 градусов, дневные — от 30 до 35 градусов.
В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует:
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске побит 100-летний температурный рекорд.
Фото редакции Infopro54
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