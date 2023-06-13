Коллаборация государства, науки и бизнеса в РФ поможет развить внутреннее племенное животноводство

Племенная база (генетические ресурсы) Российской Федерации на данный момент включает в себя 13 направлений животноводства, 1,8 млн условных голов маток, а ее стоимость составляет около 10 млрд рублей. Такие данные Минсельхоза РФ были приведены на Международной научно-практической конференции «Ветеринария в АПК-2023» в Новосибирске. По информации ведомства, по большинству направлений животноводства племенная база в России сегодня на 100% настроена на собственное производство. На этом фоне выделяются 4 животноводческих направления: молочное и мясное скотоводство, рыбоводство, свиноводство и птицеводство, где зависимость от импорта составляет от 10 до 75%, а в узких профилях даже доходит до 100%.

Впрочем, эксперты не исключают, что в ближайшие годы ситуация может измениться и в остальных отраслях, если ее не начать регулировать как можно скорее.

— Мы считаем, что если не договоримся со всеми участниками рынка животноводства, не найдем пути сохранения генетического материала, не выработаем единую стратегию и методы, то в течение нескольких лет это, возможно, уже отразится на объемах производства крупных предприятий. В первую очередь за счет снижения генетического потенциала животных, — сообщила редакции Infopro54 главный зоотехник-селекционер компании «Сибагро» Надежда Юдина. — У нас достаточно животных, чтобы развивать их без инбридинга (скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов), но наши методы селекции не способны полностью удерживать и развивать генетический потенциал имеющихся сегодня в хозяйствах животных.

Беспокойство животноводов разделяют и в Минсельхозе РФ. Для формирования локальной российской генетики с 2022 года в России разрабатывают Федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов (ФГИАС ПР). Так, на 2023 год запланировано разработать концепцию системы и отдельные модули. На 2024-2025 годы намечена реализация первого этапа: регистрация молочного, мясного скота, лошадей на территории 4 пилотных регионов России. На основе «пилотов» будет проводиться доработка программного обеспечения. Промышленный запуск системы запланирован на 2026 год. К этому времени также планируется разработать принципы единого генетического индекса племенных животных.

— Компания «Сибагро» активно включилась в работу по решению вопроса с обеспечением животноводства племенной базой собственного производства. Но мы пока не понимаем, как можно объединить всех свиноматок в общую базу. Даже у одной породы могут быть разные генетические маркеры, расположенные на разных участках — их нельзя сваливать в один котел, — рассуждает Надежда Юдина. — Сейчас в отраслевом сообществе будем обсуждать эту тему и формировать предложения для ВНИИПлем (Всероссийский НИИ племенного дела. — Ред.). Возможно, нам нужно отобрать какие-то породные группы, подключить к работе генетические лаборатории, науку — тут необходима серьезная коллаборация науки, государства и производителей.

«Сибагро» выступила как соорганизатор и координатор секции «Генетика в свиноводстве», впервые включенной в программу международной конференции «Ветеринария в АПК-2023» при поддержке Минсельхоза РФ, ВНИИПлем. Участники сошлись во мнении, что отрасли необходимы скоординированные действия, нужна единая политика развития и общая программа, предложения в которую и формировали животноводы.

Из выступлений следовало, что уже сейчас между крупными товаропроизводителями России заключены соглашения о сотрудничестве в части племенного животноводства.

— Несмотря на то, что мы являемся конкурентами, все понимают, что только объединяя усилия можно добиться большего. Радует, что такое объединение уже происходит, — подчеркивает Юдина.

Участники круглого стола пояснили, что понимают цель создания племенной программы в России как повышение независимости и конкурентоспособности российского животноводства. Однако добавляют, что эта работа требует координации усилий всех участников. Именно в этом случае программа покажет не только цифры, но и реальный экономический результат, а также будет повышать конкурентоспособность российских компаний, в том числе на международных рынках.

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