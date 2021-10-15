Минздрав одобрил продажу рецептурных лекарств в режиме онлайн

Как сообщают «Известия», Минздрав согласовал обновленную версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

В последней редакции были учтены пожелания Минздрава, в частности, предусмотрено создание единого реестра назначений рецептурных средств и расширен перечень лекарств, запрет на продаже которых через интернет сохранится.

Изначально в этот список входили только наркотические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.

Реестр назначений планируют создавать с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В ней будут содержаться не только сами назначения, но храниться рецепты в электронной форме.

Как сообщал EastRussia, о дистанционной продаже лекарств заговорили во время пандемии. Особенно просили введение такой формы работы дальневосточные аптеки. Закон о дистанционной продаже лекарств был принят в начале апреля в 2020 года, первые разрешения на онлайн-торговлю аптеки начали получать через месяц.