Минздрав Новосибирской области предложил отменить массовые мероприятия

Министерство здравоохранения Новосибирской области рекомендовало временно отменить массовые мероприятия из-за прогнозируемого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эту информацию озвучил министр Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 24 февраля.

— Хочется обратиться к усилению санэпидрежима, профилактических мероприятий и, по возможности, наверное, отказаться или хотя бы ограничить проведение массовых мероприятий, особенно с перемещениями с территории на территорию, — предложил господин Заблоцкий.

По словам министра, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области стабильна, но наблюдается небольшой рост заболеваемости. Ведомство ожидает увеличения числа больных, учитывая сезонные колебания и опыт других регионов.

С 9 по 15 февраля в Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным управления Роспотребнадзора, число заболевших увеличилось на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей.

