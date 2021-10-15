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С Учительской — в Ленинский район

  • 15/10/2021, 09:44
Автор:
Новости Новосибирска
Куда в ближайшие годы повезет новосибирцев «Городская электричка»?

Большие города пустые поезда

Промежуточные итоги реализации проекта «Городская электричка» в региональном Минтрансе, с одной стороны, оценивают положительно: пассажиропоток на участке Пригородный простор Новосибирск-Восточный» вырос с 350 до 950 человек в день, в связи с чем предполагается ввести еще 4 новых рейса по 2 утром и вечером. Об этом сообщил в докладе замглавы регионального Минтранса Вячеслав Невежин, выступая с докладом на заседании постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству. По информации чиновника, в перспективе в рамках проекта — увеличение числа станций сразу по 4 направлениям. По этому поводу региональное правительство проводит переговоры с АО «РЖД».

Пассажиры южного направления имеют 15 платформ, в границах которых проезжают по городу, — приводит данные Невежин.   Западное направление 6, восточное 3, кузбасское 9. По южному направлению мы добавляем 3 платформы восточного направления, по западному 3 платформы восточного, по восточному 27 западного, восточного и кузбасского направлений. Мы можем увеличить доступность с восточного направления на 900%: по Кузбассу 133%, по западу 450%, по югу 180%. Работа будет стоить около 18 млн рублей. Но если это сравнивать с затратами на строительство направления Чемская Клещиха, то 26% отдачи дают затраты в 10 млрд рублей, а 900% отдачи дают затраты в 18 млн рублей.

Но кроме РЖД к реализации проекта просят подключиться мэрию Новосибирска. Неудобное расписание транспорта и отсутствие городской инфраструктуры, позволяющей людям беспрепятственно и комфортно добираться к посадочным платформам, попросту сведут на нет все работы и затраты по их выполнению. Это уже можно наблюдать в тех районах города, где потребность в скоростном транспорте есть, а пассажиров нет.

Не так давно поднималась проблема Плехановского жилмассива, рассказывает Невежин. Электричка как средство транспорта там не рассматривается. Первая причина интервальность. Наша задача чтобы поезда ходили комфортно. Вторая причина — гаражный кооператив, который отделяет платформу от жилых районов, людям через него ходить страшно, неудобно.

В качестве еще одного примера замминистра приводит завод им. Чкалова, проходная которого выходит на платформу. Но из более чем 6 тысяч рабочих электричкой пользуются только несколько десятков человек. Остальные предпочитают другие виды общественного транспорта или личный автотранспорт.

Причина оказалась банальна: отсутствие электропоезда за час до начала и 40 минут после окончания работы завода, поясняет Невежин. Сейчас расписание корректируется. Назначим электропоезд, который будет подвозить работников завода. Мы прогнозируем минимум 400 человек, которые пересядут с личного транспорта.

Кто на Север, кто на Юг…

В настоящее время наибольшая часть общего пассажиропотока наблюдается на южном направлении — 40% всего пассажиропотока, средняя заполняемость вагона 80%. В перспективе эти показатели должны вырасти, во-первых, за счет потенциала платформы Инструментальная, находящейся вблизи новых микрорайонов Марсель и Европейский берег. Во-вторых, рост пассажиропотока до полутора тысяч пассажиров сможет обеспечить появление платформы Университет.

Гораздо менее ясные перспективы жителей северной части города. Об этом сообщил замминистра, отвечая на вопросы депутатов горсовета о возможностях соединить с центром отдаленные жилмассивы Пашино и Стрижи. Как напомнил депутат Леонид Рыбин, представляющий Пашино, предпосылки к железнодорожному сообщению на территории есть: в микрорайон вела ветка, по которой составы ходили до начала нулевых годов. Однако в министерстве по результатам ее обследования делают неутешительные выводы: с начала нулевых значительную часть пути инфраструктуры попросту растащили и теперь ее восстановление по объемам вложений сопоставимо с созданием новой. Это не потянет ни только городской, но и региональный бюджет без помощи федералов. Поэтому реализация проекта записана на более чем неопределенный срок.

  Есть технические пути через Родники до Стрижей, напомнил депутат Игорь Украинцев. Рассматривается ли возможность в перспективе их использовать для городской электрички?

Как следует из ответа замминистра, указанный участок ветки в направлении Мочищенского щебзавода под городскую электричку приспособить не получится

Раньше была надежда, сейчас растаяла, говорит замглавы Минтранса. Новая насыпь не позволит там организовать движение. Еще там большое количество подъездных путей. Сразу говорю: до Стрижей нет.

В то же время данная ветка, но уже в другом месте — в районе улицы Учительской перед переездом на улицу Богдана Хмельницкого — в перспективе может стать посадочным узлом для жителей Калининского района.

Там пересечение всего лишь с улицей Писемского, говорит замминистра. Это пути на станцию Новосибирск-Восточный. Мы будем прорабатывать: если конечная будет в 100 м от Учительской и дальше, оттуда можно будет уехать до вокзала Новосибирск-Главный, до Гагаринской, до Плехановской, до Центра и до Ленинского района за 26 рублей. Думаю, что это будет работать, тем более что Учительская крупнейший транспортно-пересадочный узел в Калининском районе.

Проект «Городская электричка» официально стартовал с августа текущего года. В настоящий момент в рамках проекта реализован шестикратный проезд в день электропоезда с сообщением Пригородный простор Новосибирск-Восточный. Стоимость проезда составляет 26 рублей.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт инфраструктура Городская электричка


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