С Учительской — в Ленинский район

Большие города — пустые поезда

Промежуточные итоги реализации проекта «Городская электричка» в региональном Минтрансе, с одной стороны, оценивают положительно: пассажиропоток на участке Пригородный простор — Новосибирск-Восточный» вырос с 350 до 950 человек в день, в связи с чем предполагается ввести еще 4 новых рейса — по 2 утром и вечером. Об этом сообщил в докладе замглавы регионального Минтранса Вячеслав Невежин, выступая с докладом на заседании постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству. По информации чиновника, в перспективе в рамках проекта — увеличение числа станций сразу по 4 направлениям. По этому поводу региональное правительство проводит переговоры с АО «РЖД».

— Пассажиры южного направления имеют 15 платформ, в границах которых проезжают по городу, — приводит данные Невежин. — Западное направление — 6, восточное — 3, кузбасское — 9. По южному направлению мы добавляем 3 платформы восточного направления, по западному — 3 платформы восточного, по восточному — 27 западного, восточного и кузбасского направлений. Мы можем увеличить доступность с восточного направления на 900%: по Кузбассу — 133%, по западу — 450%, по югу — 180%. Работа будет стоить около 18 млн рублей. Но если это сравнивать с затратами на строительство направления Чемская — Клещиха, то 26% отдачи дают затраты в 10 млрд рублей, а 900% отдачи дают затраты в 18 млн рублей.

Но кроме РЖД к реализации проекта просят подключиться мэрию Новосибирска. Неудобное расписание транспорта и отсутствие городской инфраструктуры, позволяющей людям беспрепятственно и комфортно добираться к посадочным платформам, попросту сведут на нет все работы и затраты по их выполнению. Это уже можно наблюдать в тех районах города, где потребность в скоростном транспорте есть, а пассажиров нет.

— Не так давно поднималась проблема Плехановского жилмассива, — рассказывает Невежин. — Электричка как средство транспорта там не рассматривается. Первая причина — интервальность. Наша задача — чтобы поезда ходили комфортно. Вторая причина — гаражный кооператив, который отделяет платформу от жилых районов, людям через него ходить страшно, неудобно.

В качестве еще одного примера замминистра приводит завод им. Чкалова, проходная которого выходит на платформу. Но из более чем 6 тысяч рабочих электричкой пользуются только несколько десятков человек. Остальные предпочитают другие виды общественного транспорта или личный автотранспорт.

— Причина оказалась банальна: отсутствие электропоезда за час до начала и 40 минут после окончания работы завода, — поясняет Невежин. — Сейчас расписание корректируется. Назначим электропоезд, который будет подвозить работников завода. Мы прогнозируем минимум 400 человек, которые пересядут с личного транспорта.

Кто на Север, кто на Юг…

В настоящее время наибольшая часть общего пассажиропотока наблюдается на южном направлении — 40% всего пассажиропотока, средняя заполняемость вагона — 80%. В перспективе эти показатели должны вырасти, во-первых, за счет потенциала платформы Инструментальная, находящейся вблизи новых микрорайонов Марсель и Европейский берег. Во-вторых, рост пассажиропотока до полутора тысяч пассажиров сможет обеспечить появление платформы Университет.

Гораздо менее ясные перспективы жителей северной части города. Об этом сообщил замминистра, отвечая на вопросы депутатов горсовета о возможностях соединить с центром отдаленные жилмассивы Пашино и Стрижи. Как напомнил депутат Леонид Рыбин, представляющий Пашино, предпосылки к железнодорожному сообщению на территории есть: в микрорайон вела ветка, по которой составы ходили до начала нулевых годов. Однако в министерстве по результатам ее обследования делают неутешительные выводы: с начала нулевых значительную часть пути инфраструктуры попросту растащили и теперь ее восстановление по объемам вложений сопоставимо с созданием новой. Это не потянет ни только городской, но и региональный бюджет без помощи федералов. Поэтому реализация проекта записана на более чем неопределенный срок.

— Есть технические пути через Родники до Стрижей, — напомнил депутат Игорь Украинцев. — Рассматривается ли возможность в перспективе их использовать для городской электрички?

Как следует из ответа замминистра, указанный участок ветки в направлении Мочищенского щебзавода под городскую электричку приспособить не получится

— Раньше была надежда, сейчас растаяла, — говорит замглавы Минтранса. — Новая насыпь не позволит там организовать движение. Еще там большое количество подъездных путей. Сразу говорю: до Стрижей — нет.

В то же время данная ветка, но уже в другом месте — в районе улицы Учительской перед переездом на улицу Богдана Хмельницкого — в перспективе может стать посадочным узлом для жителей Калининского района.

— Там пересечение всего лишь с улицей Писемского, — говорит замминистра. — Это пути на станцию Новосибирск-Восточный. Мы будем прорабатывать: если конечная будет в 100 м от Учительской и дальше, оттуда можно будет уехать до вокзала Новосибирск-Главный, до Гагаринской, до Плехановской, до Центра и до Ленинского района за 26 рублей. Думаю, что это будет работать, тем более что Учительская — крупнейший транспортно-пересадочный узел в Калининском районе.

Проект «Городская электричка» официально стартовал с августа текущего года. В настоящий момент в рамках проекта реализован шестикратный проезд в день электропоезда с сообщением Пригородный простор — Новосибирск-Восточный. Стоимость проезда составляет 26 рублей.