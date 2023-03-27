Минздрав перечислил ряд болезней, при которых человеку могут отказать в оказании соцпомощи

В Минздраве РФ перечислили болезни, при которых гражданам могут на какое-то время отказать в предоставлении соцуслуг на дому, в полустационарной и в стационарной форме, пишет «Парламентская газета». Соответствующий закон вступил в силу в марте текущего года. В перечне значатся 11 заболеваний.

В частности, туберкулез любых органов и систем ‎с бактериовыделением, хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ. Острые инфекционные заболевания или хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, ‎сыпи неясной этиологии. Лепра. Злокачественные новообразования, ‎сопровождающиеся обильными выделениями. Эпилепсия с частыми припадками. Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого. Тяжелые хронические заболевания кожи ‎с множественными высыпаниями и обильным отделяемым. Пороки развития лица и черепа ‎с нарушением функции дыхания, жевания, глотания. Заболевания, ‎осложненные гангреной конечности. Трахеостома, пожизненная нефростома.

Ранее редакция сообщала, что в России создадут единый реестр проверенных психологов.

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