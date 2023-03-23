В России создадут единый реестр проверенных психологов

В России появится реестр психологов, которые смогут оказывать услуги после подтверждения своей квалификации, пишут «Известия».

Данный пункт предположительно войдет в итоговую версию законопроекта «О психологической помощи», который планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом изданию сообщила вице-спикер нижней палаты, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

Политики также предлагают включать в перечень только тех специалистов, которые оказывают качественную психологическую поддержку. С этой целью в документе прозвучат критерии к их профессиональному статусу и подготовке. Ведь на сегодняшний день существует масса курсов, после окончания которых люди считают себя квалифицированными специалистами в области психологии, что на самом деле не так, отметила зампред Госдумы.

Кроме того, отдельным пунктом в законе закрепят определение психологической помощи, а также дадут определение профессионального статуса специалистов и выдвинут единые требования к качеству и доступности такого вида поддержки.

По словам Анны Кузнецовой, «уже буквально на днях» инициатива поступит в нижнюю палату парламента.

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