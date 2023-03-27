Рекламодателям

Новосибирская консерватория будет восстанавливать связи с оперным театром

  • 27/03/2023, 16:06
Автор:
Вячеслав Стародубцев об изменениях в Новосибирской консерватории
И учебными заведениями среднего звена — чтобы реанимировать преемственность системы творческого образования.

— Самое главное, что мне предстоит сделать, — сохранить выдающийся педагогический коллектив, а также вернуть консерватории авторитет, так как в последние годы она имеет негативный оттенок даже внутри Новосибирска, — сообщил на пресс-конференции и.о. ректора Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, заслуженный деятель искусств, действующий главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

Ректор Новосибирской консерватории покинула свой пост

Ректор Новосибирской консерватории покинула свой пост

Он напомнил, что режиссеры оперного театра долгое время возглавляли кафедры в консерватории, что позволяло придерживаться преемственности образования. Но за последние годы эта система была искорежена и разрушена.

— Театру было проще получать кадры из специализированных школ, минуя консерваторию, и доводить их до необходимого профессионального уровня. Моя задача — вернуть авторитет творческого образования, интегрировать учебный процесс в реальную жизнь, чтобы каждый студент понимал конкретную перспективу своей деятельности, — подчеркнул Стародубцев. — Я также планирую проанализировать принятые ранее кадровые решения. Есть планы по разделению кафедр дирижирования хоровыми и симфоническими коллективами, так как это две разные специализации. У хорового направления уже есть фантастический — подвижник Александр Париман (Заведующий кафедрой дирижирования консерватории с 2021 года. — Ред.). Буду просить Дмитрия Юровского (Музыкальный руководитель и главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета. — Ред.) взять под крыло кафедру симфонического дирижирования, чтобы усилить это направление.

В частности, по его словам, планируется наладить непрерывную цепочку взаимодействия консерватории с детскими художественными школами и школами искусств, а также потенциальными работодателями выпускников консерватории: оперным театром, филармонией, хоровыми коллективами. Также Стародубцев намерен организовать системное проведение в консерватории мастер-классов с выдающимися музыкантами, вокалистами, дирижерами. Он начал переговоры о сотрудничестве консерватории и ГИТИСа, и уже есть интересные планы. Есть наметки по сотрудничеству с филармониями, творческими коллективами в других регионах России, в том числе на Дальнем Востоке. Перспективным направлением является работа с зарубежными студентами. По его словам, в организации взаимодействия по всем этим направлениям ему будет помогать статус главного режиссера Новосибирского оперного театра.

Распределение выпускников вузов

Вероятность возврата распределения выпускников вузов очень высока

— Мне видится, что большой зал консерватории должен стать молодежным центром классического искусства, молодежной филармонией. Для Сибирского федерального округа это очень интересная история, — уверен Вячеслав Стародубцев. — Кроме того, есть смысл подумать о такой составляющей советского образования, как распределение выпускников, потому что сейчас молодежь после завершения обучения часто дезориентирована. Сотрудничество с коллективами из разных регионов России позволит решить этот вопрос.

Общаясь с журналистами, Стародубцев признал, что на него произвело удручающее впечатление состояние консерватории, классов, в которых занимаются студенты, органа, законсервированного уже много лет.

— Что касается органа, то я созванивался с директором Кафедрального собора на острове Канта Верой Таривердиевой, и она пояснила, что специалисты, которые работали с органами, разорвали сотрудничество с Россией. Буду обращаться к художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Георгиеву. В Мариинке есть замечательный орган, так что будем искать точку опоры, — пояснил он.

В списке поставленных перед ним задач в статусе ректора консерватории Вячеслав Стародубцев также видит возвращение авторитета экспертного сообщества.

— За последние годы театроведы, музыковеды, критики очень сильно деградировали. Сейчас каждый блогер является лидером мнений, при этом непонятно, на чем он основывается. Приоритеты и ориентиры сегодня крайне размыты. На мой взгляд, важно вернуть авторитет экспертного сообщества, выводы которого должны основываться на профессиональном мнении, а не на том, что нравится или не нравится, — подчеркнул он.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске после реконструкции открылось новое здание театра Афанасьева. 

Фото: nsglinka.ru

871

Рубрики : Власть Образование Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : распределение выпускников обучение творческим специальностям Новосибирская консерватория


Спецоперация на Украине

Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
народный сход у озера Половинное

Сход снега и льда прояснит перспективы озера Половинного в Краснозёрском районе

Местные жители планируют провести сход, посвященный судьбе озера.
Читать статью >>
санаторий Рассвет

В санатории «Рассвет» можно провести майские каникулы с пользой для здоровья

Сочетание природы, современной медицинской базы и комфорта дают потрясающий оздоровительный эффект.
Читать статью >>
Производство снегоболотоходов

Почти 93 млн рублей направят на производство снегоболотоходов в Красноярском крае

Планируемые сроки реализации проекта — 2023 год.
Читать статью >>
цены на зерно

В Минсельхозе рапортуют о нормализации ситуации с вывозом зерна

Однако этот показатель пока составляет чуть более половины от прошлогоднего.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Константин Бессонов, конструктор, основатель брендов теплотехнического оборудования TMF и свайных гидромолотов ROPAT

Константин Бессонов: Новосибирск живет под проклятием торгового перекрестка

За 30 лет в городе умерла половина промышленных предприятий, переживших войну. Восстановить этот потенциал удастся нескоро.
Все материалы
Лента новостей

Сход снега и льда прояснит перспективы озера Половинного в Краснозёрском районе

27/03/2023, 18:46

Hyundai и Kia отзовут более 570 тысяч машин

27/03/2023, 17:24

Завершено сооружение пилона четвертого моста в Новосибирске

27/03/2023, 16:42

Минздрав перечислил ряд болезней, при которых человеку могут отказать в оказании соцпомощи

27/03/2023, 16:23
Популярное

Новосибирцы стали вдвое больше покупать мебели

25/03/2023, 10:00

Новосибирцам предложили выдвигать идеи по развитию страны

24/03/2023, 17:48

В России ужесточат контроль за качеством воздуха

24/03/2023, 14:57
Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

27/03/2023, 15:31

ВТБ увеличил долю расходов на отечественное ПО до 75%

27/03/2023, 15:21

ВТБ определил средний чек операций по картам клиентов

27/03/2023, 13:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска