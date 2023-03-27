Новосибирская консерватория будет восстанавливать связи с оперным театром

— Самое главное, что мне предстоит сделать, — сохранить выдающийся педагогический коллектив, а также вернуть консерватории авторитет, так как в последние годы она имеет негативный оттенок даже внутри Новосибирска, — сообщил на пресс-конференции и.о. ректора Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, заслуженный деятель искусств, действующий главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

— Театру было проще получать кадры из специализированных школ, минуя консерваторию, и доводить их до необходимого профессионального уровня. Моя задача — вернуть авторитет творческого образования, интегрировать учебный процесс в реальную жизнь, чтобы каждый студент понимал конкретную перспективу своей деятельности, — подчеркнул Стародубцев. — Я также планирую проанализировать принятые ранее кадровые решения. Есть планы по разделению кафедр дирижирования хоровыми и симфоническими коллективами, так как это две разные специализации. У хорового направления уже есть фантастический — подвижник Александр Париман (Заведующий кафедрой дирижирования консерватории с 2021 года. — Ред.). Буду просить Дмитрия Юровского (Музыкальный руководитель и главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета. — Ред.) взять под крыло кафедру симфонического дирижирования, чтобы усилить это направление.

Он напомнил, что режиссеры оперного театра долгое время возглавляли кафедры в консерватории, что позволяло придерживаться преемственности образования. Но за последние годы эта система была искорежена и разрушена.

В частности, по его словам, планируется наладить непрерывную цепочку взаимодействия консерватории с детскими художественными школами и школами искусств, а также потенциальными работодателями выпускников консерватории: оперным театром, филармонией, хоровыми коллективами. Также Стародубцев намерен организовать системное проведение в консерватории мастер-классов с выдающимися музыкантами, вокалистами, дирижерами. Он начал переговоры о сотрудничестве консерватории и ГИТИСа, и уже есть интересные планы. Есть наметки по сотрудничеству с филармониями, творческими коллективами в других регионах России, в том числе на Дальнем Востоке. Перспективным направлением является работа с зарубежными студентами. По его словам, в организации взаимодействия по всем этим направлениям ему будет помогать статус главного режиссера Новосибирского оперного театра.

Общаясь с журналистами, Стародубцев признал, что на него произвело удручающее впечатление состояние консерватории, классов, в которых занимаются студенты, органа, законсервированного уже много лет.

— Что касается органа, то я созванивался с директором Кафедрального собора на острове Канта Верой Таривердиевой, и она пояснила, что специалисты, которые работали с органами, разорвали сотрудничество с Россией. Буду обращаться к художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Георгиеву. В Мариинке есть замечательный орган, так что будем искать точку опоры, — пояснил он.

В списке поставленных перед ним задач в статусе ректора консерватории Вячеслав Стародубцев также видит возвращение авторитета экспертного сообщества.

— За последние годы театроведы, музыковеды, критики очень сильно деградировали. Сейчас каждый блогер является лидером мнений, при этом непонятно, на чем он основывается. Приоритеты и ориентиры сегодня крайне размыты. На мой взгляд, важно вернуть авторитет экспертного сообщества, выводы которого должны основываться на профессиональном мнении, а не на том, что нравится или не нравится, — подчеркнул он.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске после реконструкции открылось новое здание театра Афанасьева.