Минздрав предложил понизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом

Минздрав РФ предложил проводить медосмотры девочек акушером-гинекологом в профилактических целях не с 14, а с 13 лет. Соответствующий Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— Внести в графу «Осмотры врачами-специалистами» приложения № 1 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних… следующие изменения: в пункте 27 после позиции «Офтальмолог» дополнить позицией «Акушер-гинеколог (в отношении девочек), — говорится в документе.

В Минздраве уверены, что снижение возраста первого осмотра необходимо для более раннего «выявления заболеваний репродуктивного здоровья подростков».

По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, данное изменение очень важно для здоровья подростков, в том числе репродуктивного, ведь именно в подростковом возрасте происходит половое созревание, передает ТАСС.

Ранее редакция сообщала, что в программу обязательной диспансеризации для работающих граждан включат исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.