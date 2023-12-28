Участникам СВО присвоили статус ветерана боевых действий в Новосибирске

В Новосибирске вручили удостоверения ветеранов боевых действий бойцам СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

— Сегодня очень важно чтобы ребята получали от нас обратную связь. Самое главное — как скоро можно будет получить этот статус, — говорится в сообщение

Удостоверения вручили четверым мужчинам-добровольцам. Один из бойцов отметил, что получение статуса дает право на льготы.

Напомним, что в Новосибирской области принят и действует широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей. Среди них в региональном правительстве особо выделяют реабилитационный сертификат. Кроме того, в регионе запущен пилотный проект по сопровождению участников СВО, прибывших в отпуск.

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