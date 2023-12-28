Новосибирские пожарные исполнили мечту ребенка в канун Нового года

В Новосибирске сотрудники МЧС исполнили мечту 6-летней девочки, подарив экскурсию по пожарной части. Юля уже два года увлекается пожарной техникой. Об этом сообщила в своем письме ее мама.

— Во время прогулок она обращает внимание на спецтехнику с проблесковыми маяками. В последнее время Юля реже видит на дорогах пожарные машины. Мы ее успокаиваем: значит, всё хорошо, нигде нет пожаров, ведь пожар – это всегда беда, — написала огнеборцам Людмила.

В ответ на письмо сотрудники МЧС пригласили Юлю с родителями на экскурсию впожарно-спасательную часть №1 в Центральном районе города.

Огнеборцы показали девочке вооружение пожарных машин – стволы, рукава, аварийно-спасательные инструменты и теплоотражающий костюм. Она примерила каску и попробовала себя в роли бойца дежурного караула.

В заключении экскурсии Юля отправилась с пожарными на «вызов». По возвращении в часть девочку ожидал подарок от Деда Мороза — сладости и игрушечная пожарная машина.

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