На Советском шоссе в Новосибирске произошло смертельное ДТП

Серьезное ДТП произошло 23 августа на Советском шоссе в Новосибирске. Кроссовер и универсал не поделили дорогу. Тойота буквально превратилась в груду металлолома.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Тойота скончалась на месте, травмы различной степени тяжести также получили водитель и три пассажирки этого автомобиля. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажирке Сузуки, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

Обстоятельства аварии, а также личности участников на месте сейчас выясняют инспекторы ДПС.

Напомним, что на трассе «Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, а еще двое получили различные травмы. Известно, что водитель Мицубиси, ехавший со стороны Новосибирска, вылетел на встречку и протаранил КАМАЗ.

Ранее редакция сообщала о том, что виновник ДТП на Красном проспекте в Новосибирске арестован на 2 месяца.