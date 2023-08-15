Минздрав разъяснил новые правила для рецептурных препаратов

С 1 сентября вступают в силу изменения в Постановление правительства «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

По сообщению Росздравнадзора, нововведение касается случаев вывода из оборота при продаже лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам.

В ведомстве уточнили, что новые требования в большей степени являются техническими и скажутся лишь на алгоритмах работы сотрудников аптечных организаций. В части, касающейся внесения в систему рецептов на лекарства, подлежащих предметно-количественному учету — сильнодействующих, психотропных, наркотических лекарственных препаратов, нововведение призвано снизить риск злоупотреблений при их продаже, при этом доступность лекарств для добросовестных потребителей останется на прежнем уровне.

Ранее редакция сообщала, что расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.