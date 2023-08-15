Новосибирский психолог прокомментировала спрос на антидепрессанты

— С начала 2023 года россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей. А в 2022 году спрос на препараты вырос в 4 раза. Плюс еще транквилизаторы, психостимуляторы, седативные… — комментирует клинический психолог компании «Новое качество» Ирина Григорьева. — То есть психофармакология растет. И я наблюдаю, как лекарства выписывают легко и без тщательных исследований и неврологи, и психиатры, и участковые терапевты. А еще люди пьют кучу безрецептурных препаратов «от головы», «для сна».

По мнению эксперта, это означает, что жить людям стало больнее, грустнее и безрадостнее.

— Все чаще в социуме слышна формула «Деньги есть, а счастья нет. Денег нет, и счастья нет». Обострились проблемы смысла жизни и собственного предназначения. Отсюда увеличение тревоги, апатии. Увеличились и усложнились тату, значит, увеличилась аутоагрессия, нет базовой безопасности и любви, то есть человек зол на самого себя, — комментирует психолог.

Еще один тренд — специалистам легче выписать лекарство, чем длительно работать в терапии.

— Да, в психотерапии клиенту может быть и страшно, и больно, и грустно. При этом терапия может работать с корнем проблемы, а не с симптомами, — подчеркивает Григорьева.

И, наконец, третий тренд: клиент уверен, что лекарство — это панацея, и надеется, что через пару месяцев он будет «огурцом».

— Важно помнить, что после отмены препаратов, психике будет очень больно. И поэтому необходимо работать параллельно: психотерапия плюс фармакология. Тогда при окончании курса или снижении доз адаптация психических процессов будет происходить адекватно, — резюмирует Ирина Григорьева. — Я все понимаю… однако волшебной таблетки по-прежнему не существует.

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