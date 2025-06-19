Минздрав РФ и ВТБ будут привлекать иностранных пациентов в российские клиники

Министерство здравоохранения Российской Федерации и банк ВТБ заключили соглашение о взаимодействии, направленном на продвижение российских медицинских услуг за рубежом и привлечение большего числа иностранных пациентов в российские клиники. Подписи под документом поставили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. В рамках сотрудничества планируется разработка предложений по совершенствованию законодательства в области экспорта медицинских услуг. Приоритетными направлениями проекта станут страны СНГ, БРИКС и другие дружественные государства.

Михаил Мурашко подчеркнул, что Россия имеет значительный потенциал для увеличения экспорта медицинских услуг, что подтверждается растущим интересом со стороны иностранных граждан из различных регионов, включая страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. Наибольшим спросом пользуются такие области, как диагностика, акушерство и гинекология, онкология, хирургия, травматология, нейрохирургия, кардиология и офтальмология, в том числе высокотехнологичные виды помощи. Стратегическое партнерство позволит расширить узнаваемость российских медицинских услуг за границей и создать новые возможности для развития отрасли.

Андрей Костин отметил, что развитие медицинского туризма в Россию является для банка инвестицией в перспективный рынок и способствует повышению международного авторитета российской медицины. Кредитная организация уже реализует проект в сфере экспорта медицинских услуг, и совместно с Минздравом намерена создать благоприятные условия для повышения узнаваемости российских клиник за рубежом, увеличения потока медицинских туристов и привлечения инвестиций в российскую экономику.