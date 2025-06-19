Рекламодателям

Минздрав РФ и ВТБ будут привлекать иностранных пациентов в российские клиники

  • 19/06/2025, 16:55
Минздрав РФ и ВТБ будут привлекать иностранных пациентов в российские клиники
Приоритетными направлениями проекта станут страны СНГ, БРИКС и другие дружественные государства

Министерство здравоохранения Российской Федерации и банк ВТБ заключили соглашение о взаимодействии, направленном на продвижение российских медицинских услуг за рубежом и привлечение большего числа иностранных пациентов в российские клиники. Подписи под документом поставили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. В рамках сотрудничества планируется разработка предложений по совершенствованию законодательства в области экспорта медицинских услуг. Приоритетными направлениями проекта станут страны СНГ, БРИКС и другие дружественные государства.

Михаил Мурашко подчеркнул, что Россия имеет значительный потенциал для увеличения экспорта медицинских услуг, что подтверждается растущим интересом со стороны иностранных граждан из различных регионов, включая страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. Наибольшим спросом пользуются такие области, как диагностика, акушерство и гинекология, онкология, хирургия, травматология, нейрохирургия, кардиология и офтальмология, в том числе высокотехнологичные виды помощи. Стратегическое партнерство позволит расширить узнаваемость российских медицинских услуг за границей и создать новые возможности для развития отрасли.

Андрей Костин отметил, что развитие медицинского туризма в Россию является для банка инвестицией в перспективный рынок и способствует повышению международного авторитета российской медицины. Кредитная организация уже реализует проект в сфере экспорта медицинских услуг, и совместно с Минздравом намерена создать благоприятные условия для повышения узнаваемости российских клиник за рубежом, увеличения потока медицинских туристов и привлечения инвестиций в российскую экономику.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

15

Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : медицинский туризм медицина ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Григорий Цой, директор и сооснователь ООО «Беспилотные системы»

Григорий Цой: В России меняется парадигма использования беспилотников

Сейчас потребитель прежде всего определяет ценность, которую хочет получить от БПЛА, и рынок на это реагирует
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Названы самые популярные подержанные автомобили в России по итогам мая
19/06/25 17:00
Минздрав РФ и ВТБ будут привлекать иностранных пациентов в российские клиники
19/06/25 16:55
Медицина
Завод по глубокой переработке пшеницы запустят под Новосибирском в 2026 году
19/06/25 16:30
Агропром Бизнес
Подростки получили 100 тысяч приглашений на работу в Новосибирской области
19/06/25 16:00
Бизнес Общество
Мэр Кудрявцев контролирует ремонт дорог в Новосибирске
19/06/25 15:45
Власть
Новосибирские учёные разработали капсулу для доставки лекарств дронами
19/06/25 15:00
Наука
Из-за массового сбоя в интернете у новосибирцев возникли проблемы с расчетами
19/06/25 14:30
Бизнес Общество Технологии
Хакер из Тогучина обманул дагестанца, представившись девушкой
19/06/25 14:00
Право&Порядок Технологии
Ростом фальшивых документов у мигрантов в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин
19/06/25 13:30
Право&Порядок
Кадровый голод и зарплатный потолок испытывает рынок труда Новосибирской области
19/06/25 13:00
Бизнес Общество
Аварийную лестницу у вокзала Новосибирск-Южный отремонтируют за 35 миллионов 
19/06/25 12:00
Общество
Инновации и развитие: Сбербанк и SKYGROUP development заключили соглашение на ПМЭФ
19/06/25 11:45
Бизнес
СБЕР запускает номинацию «ПРО технологии будущего», посвященную ИИ
19/06/25 11:25
Бизнес
Тендер на монтаж системы безопасности в парке «Каменка» в Новосибирске не состоялся
19/06/25 11:00
Бизнес Власть
Сбер и «Сибагро» объединяют усилия в сфере искусственного интеллекта и IT
19/06/25 10:55
Бизнес
Продажу алкоголя ограничат в Новосибирске в День города
19/06/25 10:00
Общество
В Новосибирске подорожали похороны
19/06/25 9:22
Бизнес Власть Общество
Инвестор вложит в новосибирский санаторий «Речкуновский» 5 млрд рублей
18/06/25 20:00
Бизнес Власть
Дилер «БЕЛАЗа» подтвердил планы по проекту в Линево на ПМЭФ-2025
18/06/25 19:30
Бизнес Власть
Мусульмане Новосибирской области избрали нового муфтия
18/06/25 19:00
Общество
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности