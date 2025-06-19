Завод по глубокой переработке пшеницы запустят под Новосибирском в 2026 году

Инвестор, который строит в ПЛП «Южный» завод по переработке семян масла и льна — ООО «Маслов», — в 2025-206 годах выходит на следующий этап: проект по глубокой переработке зерна. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

— По заверению инвестора, в 2027 году завод выйдет на полную мощность — 150 тысяч тон, — подчеркнул Шинделов.

Напомним, компания ООО «Маслов» представила на инвестсовет области производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы в декабре 2023 года.

Как пояснял финансовый директор ООО «Маслов» Иван Калькаев, в рамках нового проекта компания планирует создать завод по переработке 290 тысяч тонн пшеницы и 200 тысяч тонн муки в год. Также на площадке планируется создание мощностей для единовременного хранения 50 тысяч тонн зерновых культур. Объем капитальный вложений в проект в ценах 2023 года составлял 5,6 млрд рублей.

Напомним, срок сдачи первого проекта ООО «Маслов» (завод по переработке семян масла и льна) неоднократно сдвигался. Ранее речь шла о конце 2024 года, потом о первой половине 2025. Депутат заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин на майском заседании комитета просил прокуратуру области обратить внимание на ситуацию с подключением «Маслова» к газу. По словам Илюхина, это ключевая причина почему проект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске.