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«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов

  • 03/12/2019, 12:41
«Ростелеком» поддержал VI Сибирский форум «Ритейл будущего: новые стратегии, технологии и подходы» и представил новые возможности высокотехнологичных цифровых сервисов бизнес-сообществу.

Ежегодно форум собирает в Новосибирске более 150 руководителей и собственников розничных предприятий региона. Мероприятие поддерживают ведущие эксперты из крупных международных и федеральных компаний.

В этом году менеджеры проектов «Ростелекома» рассказали сибирским предпринимателям как с помощью трех интерактивных сервисных решений значительно оптимизировать бизнес-процессы и повысить лояльность покупателей. В частности, о системе «Ростелеком. Экраны», которая помогает собирать аналитику для базы данных клиентов, информировать, обучать сотрудников и запускать таргетированный контент, повышая эффективность рекламных сообщений.

— Сервис распознает лица по полу и возрасту, после чего предлагает к просмотру таргетированную рекламу. Такая аналитика помогает оценивать эффективность проводимых маркетинговых мероприятий, быстрее понимать, действительно ли тот или иной продукт интересен покупателям. Услуга также направлена на удаленное управление всеми медийными поверхностями, что позволяет актуализировать рекламный контент одномоментно во всех точках продаж, а с помощью собранных данных точнее ориентировать рекламные кампании, — уточнила Евгения Полякова, менеджер проектов группы по продуктам и пресейлу ПАО «Ростелеком».

Сотрудники «Ростелекома» также рассказали участникам о преимуществах платформы «Электронные ценники». Система автоматически обновляет цену товара и информирует покупателей об его актуальной стоимости. При помощи сервиса, можно определить покупательскую сезонность товаров и выстроить динамическое ценообразование, что позволит увеличить доходность торговых точек. При этом «Ростелеком» предлагает услугу по модели SaaS, что позволит сразу окупить инвестиции в новый сервис.

Из новинок, помогающих улучшить обслуживание клиентов, «Ростелекомом» был представлен сервис контроля качества обслуживания – аудиобейджи. Интерактивные сенсорные устройства записывают разговоры сотрудников с посетителями и при помощи слов-маркеров позволяют определить точки роста сотрудника, чтобы в дальнейшем развить необходимые компетенции.

Для создания комплексных решений для бизнес-партнеров «Ростелеком» привлек к сотрудничеству ведущих разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования.

Подробная информация о сервисах доступна по телефону 8 800 200 3000 или в центрах продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелекома».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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