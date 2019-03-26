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Подразделения АО «РЭС» признаны готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

  • 26/03/2019, 11:32
На территории Новосибирской области идет всесторонняя подготовка к периоду паводков и природных пожаров.

Подразделения АО «РЭС» признаны готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийВ районах области поэтапно проводятся многодневные учения, на которых муниципальные органы власти и оперативные службы отрабатывают вопросы организации, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенними рисками.

В течение марта сразу несколько подразделений АО «РЭС» привлекались для участия в очередных командно-штабных учениях (КШУ), которые проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области на 2019 год в области гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На этот раз в учениях были задействованы Карасукский район электрических сетей (РЭС) филиала «Карасукские электрические сети», а также Убинский и Куйбышевский РЭСы филиала «Западные электрические сети» АО «РЭС».

В ходе первого этапа КШУ отрабатывались вопросы совместных действий органов управления и сил районных звеньев территориальной подсистемы НСО РСЧС при проведении мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленных весенним паводком и вызванных авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. По итогам оценивалась готовность специалистов АО «РЭС» к реагированию на возможные аварийные ситуации и выполнению функциональных обязанностей при решении задач предупреждения и ликвидации ЧС.

На втором этапе командно-штабных учений, традиционно отрабатывался перевод режима работы подразделений Общества с мирного на военное время в условиях угрозы применения противником современных средств поражения.

Во всех подразделениях, принимавших участие в КШУ, проверялось состояние техники, готовность резервных схем электроснабжения, знание персоналом своих функциональных обязанностей, работа оперативно-диспетчерского персонала и множество других аспектов.

По итогам командно-штабных учений Карасукский, Убинский, Куйбышевский и Куйбышевский городской РЭСы были признаны готовыми к решению задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В целом, подразделения АО «РЭС», привлеченные на учения, успешно справились с поставленными задачами и показали хорошие знания и навыки в выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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