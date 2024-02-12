Минздрав сделает доступнее медпомощь для пожилых людей

Минздрав опубликовал проект приказа №38н о внесении изменений в порядок оказания медпомощи по профилю «гериатрия», передает газета «Ъ».

В настоящее время, по стандартам Минздрава, медпомощь по соответствующему профилю предоставляется пациентам пожилого (60–74 года) и старческого (75 лет и старше) возраста «с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, автономности, то есть независимости от посторонней помощи в повседневной жизни». Гериатрическая помощь также оказывается пациентам «иного возраста при наличии старческой астении». При этом в задачи геронтологов входит лишь информационно-образовательное сопровождение пожилых людей.

По словам врач-гериатра, основателя nocode-сервиса дозирования лекарств Dozator.io Глеба Краснова, у специалистов появится возможность оказывать содействие в стационарном лечении. Так, они смогут оказывать помощь эндокринологам и онкологам в определении лечения и в составлении прогноза на реабилитацию.

Однако эксперт выразил сомнение, что положение о сокращении числа коек на одного специалиста в гериатрических отделениях удастся осуществить, так как проблема дефицита специалистов до сих пор остается не решенной, заключил собеседник издания.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав ограничит права пациентов психбольниц.