Трехсвятие, Васильев день: почему 12 февраля незамужние девушки повязывают ленты на деревьях

В народном календаре 12 февраля отмечается Трехсвятие, известный у православных как Васильев день.

Василий Великий, так же известный под именем Василий Кесарийский почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трёх святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трехсвятием.

Если в доме или среди друзей есть конфликт, в этот день важно примириться и оставить все разногласия позади.

Время лучше проводить в кругу семьи, но без шумных гулянок. На столе обязательно должны быть блюда из дичи.

На Руси в Васильев день незамужние девушки развешивали на деревьях цветные ленты и шептали имя возлюбленного. Так они привлекали вторую половинку и скорую помолвку.

Наши предки считали, что на Трехсвятие в лесах начинается звериный свадебник: дикие животные образуют пары, идут бои между самцами, начинается звериный род.

В народе верили, что в Васильев день нужно избавляться от всего лишнего и ненужного, чтобы весь предстоящий годы был легким и денежным. Хорошие вещи и обувь раздавали бедным, а что похуже — выбрасывали.

В Трехсвятие под запретом для женщин были стирка и рукоделие, а для мужчин — охота.

Понаблюдав за животными на Василия, можно было определить предстоящую погоду. Если зайцы приходят в сады — будет ещё зима суровая. Снегирь защебетал скрипуче — быть вьюге. Оттепель 12 февраля предсказывали мыши — за сутки до повышения температуры они выходили из нор на снег. Тепло предвещали и покрытые инеем деревья.

Ранее редакция сообщала, почему в Златоустьев день нельзя играть с кольцом на пальце и бежать за покупками.