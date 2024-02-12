Волки окружили Колбасу под Новосибирском

Жители населенного пункта Колбаса заметили диких животных. По словам местного жителя Сергея Макаревича, прямо на улицах уже можно встретить зайцев, косуль, лисиц и волков.

― У нас в сельсовете всего три деревни: Бочкаревка, Колбаса, а между ними — Тынгиза, уже практически безлюдная. Все ближе стали подходить дикие животные: уже прямо на деревенских улицах можно увидеть и косулю, и зайца, и лису, а уж про мелких животных и говорить нечего. Замечены и волки, — передает слова сельчанина издание VN.ru.

Еще до нового года волки начали бродить вокруг Колбасы. Оголодавшие хищники только и смотрят, чем бы поживиться. Поодиночке они не бродят, чаще всего стаями. Снежная зима мешает животным добывать корм в лесу, поэтому они заходят в деревни, где можно поймать кошку, собаку или задрать домашний скот.

Не так давно серые уничтожили за речкой жеребенка. Местные жители сетуют, что хищники очень хитрые и умеют обходить капканы.

Министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин до этого опровергал информацию, что под Каргатом волки напали и съели человека. Чиновник назвал эту новость, распространенную в социальных сетях, фейком.

Про диких зверей в Колбасе пока тоже нет подтвержденных данных. Пока это только опасения и жалобы Сергея Макаревича.