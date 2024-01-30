Минздрав ограничит права пациентов психбольниц

Минздрав России разработал правила ограничения прав пациентов психбольниц и диспансеров, пишет «Ъ».
В соответствии с документом, расширяются полномочия заведующих отделениями и главврачей. В частности, они будут вправе ограничивать ведение неподцензурной переписки, обмен посылками и денежные переводы.
Кроме того, медики спецучреждений смогут регламентировать прием посетителей, а также приобретение и использование пациентами предметов первой необходимости, телефонов и одежды.
При этом уточняется, что права пациента не будут ограничиваться, исходя из диагноза или факта его нахождения в стационаре. Согласно новым правилам, решение об ограничении будут отмечать в медкарте с описанием обоснований и продолжительности принятых мер.
Новые нормы предполагают, что права пациентов не допускается ограничивать более 15 дней, но в случае необходимости срок будет продлен. Для этого врач обязан поставить в известность пациента, а также его родственников или законных представителей в течение восьми часов.
В ведомстве отметили, что, в соответствии с законом о психиатрической помощи, ограничение ряда прав пациентов необходимо ради их здоровья и безопасности, а также ради здоровья и безопасности других людей.
Ранее редакция сообщала, что Минтруд и Минздрав хотят упростить порядок оформления инвалидности.
Фото: ru.freepik.com — pressfoto
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