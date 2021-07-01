Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

С 1 июля в рамках осуществления государственного земельного надзора при проведении рейдовых осмотров земельных участков будут применяться беспилотники, сообщила пресс-служба Росреестра. В этом году вылеты запланированы на территории города Новосибирска, города Бердска и города Искитима, а также Новосибирского и Искитимского районов. В первую очередь инспектора будут проверять земельные участки с уже выявленными признаками нарушений.

Напомним, выступая на Петербургском международного экономическом форуме руководитель Росреестра Олег Скуфинский сообщал, что ведомство в тестовом режиме отрабатывает применение беспилотных летательных аппаратов, что сделает земельный надзор в пять раз эффективнее.