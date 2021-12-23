В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

С утра 23 декабря проводятся обыски у начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Сначала неофициальная информация об этом у редакции Infopro54 появилась от знакомого с ситуацией источника. Также об этом сообщает интернет-издание «Тайга-инфо», со ссылкой на собственные источники.

— Эти действия силовиков могут быть связаны с долгами по аренде земли, — сообщает издание. — По данным мэрии, они превышают 4 млрд рублей, но из-за банкротства части компаний реально взыскать только половину. Обыски проводят сотрудники полиции и Следственного комитета. Об участии ФСБ не сообщается. Источник назвал причиной долги «Дискуса» и судебные тяжбы мэрии с ГК.

На момент подготовки материала получить официальный комментарий в следственных органах не удалось.

В мэрии Новосибирска предполагают, что следственные действия связаны с предписаниями прокуратуры по заключению с «Дискусом» мирового соглашения для последующего отзыва исполнительных листов.

Стоит напомнить, что накануне собственник «Дискуса» Алексей Джулай впервые за долгое время появился на сессии горсовета Новосибирска, в который был избран на территории Октябрьского района и в котором числится в составе фракции «Единая Россия». Джулай пытался инициировать в разделе «Разное» обсуждение ситуации по долгам компании, однако его предложение не было принято.

Что касается Жигульского, то, в частности, новосибирские общественники и депутаты от оппозиции неоднократно отмечали именно с его стороны противодействие по обнародованию списка должников на протяжении длительного времени и недостаточную активность департамента по возврату долгов.

Как было озвучено на прошлой сессии горсовета, общий размер долга по аренде застройщиками земельных участков, еще подлежащий взысканию, составляет 1,8 млрд, из которых, как заявил Жигульский, мэрия намерена в 2022 году взыскать 600 млн.