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Андрей Травников: «Как суд решит, так и будем действовать»

Власти и концессионер будут ждать заключения судебных инстанций.
  • 06/02/2019, 14:35
Автор: Евгения Серёгина
Ситуацию с «мусорной» концессией область разберет в суде
До конца первого полугодия область планирует определиться со второй площадкой под мусоросортировочный завод и полигон.

Никаких действий к реализации концессии по строительству мусоросортировочных заводов на старых условиях в течение 2018 года не предпринималось. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Мы намерены реализовывать концессию на условиях, предложенных рабочей группой при Законодательном собрании, которая действовала фактически на протяжении всего прошлого года. Сегодня необходимые досудебные процедуры пройдены: мы направляли свои предложения концессионеру. Он отказался их принять. Мы выходим в суд, — отметил губернатор. — Еще раз хотел бы отметить, что это не какая-то конфликтная ситуация, то есть мы не пытаемся «нагнуть» нашего партнера, заставить выполнить наши условия. Просто мы понимаем, что ситуация достаточно нестандартная. С одной стороны, есть подписанный документ, который содержит условия по штрафным санкциям к концеденту, к органам власти Новосибирской области. С другой стороны, изменение условий концессии может принести дополнительные риски и для концессионера. Потому мы решили разобрать ситуацию в суде. Как суд решит, так и будем действовать. Но, в любом случае, концессия будет исполняться на новых условиях, которые были согласованы.

Область меняет концессию через суд

Для реализации концессионного проекта по строительству заводов региональные власти должны определиться со второй площадкой, где будет расположен объект. Этот вопрос не удается урегулировать с 2016 года. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко напомнил, что в первом варианте концессии один полигон планировалось разместить в Верх-Туле, а второй — в районе села Раздольного.

— В Раздольном подняли шум — там строить нельзя. Стали искать новое место, ушли дальше к Тогучинскому району. Сейчас концессия заморожена. Она подписана, договор, вроде бы есть. Просто перестали строить и вот уже год, как ищут новое место, — рассуждает Агеенко. — С другой стороны, в Верх-Туле вообще проблем нет. Взяли бы и начали там строить, там никто не протестует — делайте.

На заседании отраслевого совета министерства ЖКХ области 5 февраля замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что власти планируют урегулировать ситуацию с концессией в ближайшее время.

— Стоит задача по изменению условий концессионного соглашения. Министерство ЖКХ и энергетики сейчас над этим работает. Самое главное, что нам предстоит, — это выбор земельного участка в правобережной части Новосибирской области. (…) До конца первого полугодия мы должны с ним определиться, — заявил Семка.

Концессионером по реализации проектов по строительству двух мусоросортировочных заводов в Новосибирской области является ООО «Экология-Новосибирск», которая входит в ГК «ВИС». В 2018 году компания также выиграла конкурс на управление процессом утилизации твердых коммунальных отходов в области и получила статус регоператора.

Фото Юлии Даниловой 

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