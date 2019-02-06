Андрей Травников: «Как суд решит, так и будем действовать»

Никаких действий к реализации концессии по строительству мусоросортировочных заводов на старых условиях в течение 2018 года не предпринималось. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Мы намерены реализовывать концессию на условиях, предложенных рабочей группой при Законодательном собрании, которая действовала фактически на протяжении всего прошлого года. Сегодня необходимые досудебные процедуры пройдены: мы направляли свои предложения концессионеру. Он отказался их принять. Мы выходим в суд, — отметил губернатор. — Еще раз хотел бы отметить, что это не какая-то конфликтная ситуация, то есть мы не пытаемся «нагнуть» нашего партнера, заставить выполнить наши условия. Просто мы понимаем, что ситуация достаточно нестандартная. С одной стороны, есть подписанный документ, который содержит условия по штрафным санкциям к концеденту, к органам власти Новосибирской области. С другой стороны, изменение условий концессии может принести дополнительные риски и для концессионера. Потому мы решили разобрать ситуацию в суде. Как суд решит, так и будем действовать. Но, в любом случае, концессия будет исполняться на новых условиях, которые были согласованы.

— В Раздольном подняли шум — там строить нельзя. Стали искать новое место, ушли дальше к Тогучинскому району. Сейчас концессия заморожена. Она подписана, договор, вроде бы есть. Просто перестали строить и вот уже год, как ищут новое место, — рассуждает Агеенко. — С другой стороны, в Верх-Туле вообще проблем нет. Взяли бы и начали там строить, там никто не протестует — делайте.

Для реализации концессионного проекта по строительству заводов региональные власти должны определиться со второй площадкой, где будет расположен объект. Этот вопрос не удается урегулировать с 2016 года. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко напомнил, что в первом варианте концессии один полигон планировалось разместить в Верх-Туле, а второй — в районе села Раздольного.

На заседании отраслевого совета министерства ЖКХ области 5 февраля замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что власти планируют урегулировать ситуацию с концессией в ближайшее время.

— Стоит задача по изменению условий концессионного соглашения. Министерство ЖКХ и энергетики сейчас над этим работает. Самое главное, что нам предстоит, — это выбор земельного участка в правобережной части Новосибирской области. (…) До конца первого полугодия мы должны с ним определиться, — заявил Семка.

Концессионером по реализации проектов по строительству двух мусоросортировочных заводов в Новосибирской области является ООО «Экология-Новосибирск», которая входит в ГК «ВИС». В 2018 году компания также выиграла конкурс на управление процессом утилизации твердых коммунальных отходов в области и получила статус регоператора.

Фото Юлии Даниловой