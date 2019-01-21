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МинЖКХ региона активизирует процесс заключения договоров с юрлицами на вывоз мусора

Договоры на услугу по обращению с ТКО направлены 1970 юридическим лицам и ИП.
  • 21/01/2019, 20:05
contract

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области активизирован процесс заключения договоров на вывоз мусора с гражданами, бюджетными организациями (учреждениями), юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Работа по включению в новую систему обращения с ТКО юридических лиц – предприятий, учреждений и организаций, в том числе, бюджетной сферы, работающих на территориях городов и районов области, будет активизирована, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Отмечается, что по состоянию на 19 января 2019 года 822 бюджетным организациям (учреждениям) Новосибирской области на основании полученных от них заявок на заключение договоров региональным оператором были направлены для подписания договоры на услугу по обращению с ТКО. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), в адрес которых на основании полученных от них заявок были направлены для подписания договоры на услугу по обращению с ТКО, составляет 1970 юридических лиц и ИП. В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области №1156 сегодня считается заключенными 306,5 договоров на вывоз ТКО с собственниками индивидуальных жилых строений.

Руководитель регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова напомнила, что юридическим лицам для заключения договоров на вывоз отходов и последующего корректного осуществления взаимных расчётов следует обратиться к региональному оператору по обращению с отходами для заключения договоров на вывоз ТКО.

Для физических лиц в Новосибирской области под контролем МинЖКХ региона внедрена упрощённая форма договоров на вывоз мусора. Работа по подготовке электронных форм и печатных бланков договоров и их доведению до потребителей ведётся регоператором под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Упрощённый формат электронных форм и печатных бланков договоров на вывоз ТКО для физических лиц внедрён для облегчения взаимодействия с жителями, которым трудно доехать до регионального оператора для заключения договоров на вывоз отходов.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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