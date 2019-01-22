Профессиональные услуги по уборке помогут восстановить дом даже после стихийного бедствия

Но есть одно препятствие между вами и наслаждением приятной атмосферой обновленного жилья. Это препятствие – уборка. После завершения ремонта возникают очень важные задачи по устранению его последствий, таких как: строительная пыль, обилие мусора, разводы от ремонтных смесей и т. д.

Как убрать квартиру или дом после ремонта, чтобы этот процесс занял как можно меньше времени и в то же время был эффективным? Удобнее и надежнее всего связаться со службой уборки квартир после ремонта в Новосибирске, где вам будет предоставлен широкий спектр услуг.

Для оценки стоимости услуг подробно расскажите специалистам, что вам нужно убрать, назовите квадратные метры и проблемные области. Спросите, сколько чистящих средств они используют за один раз, сколько времени займет уборка, и в какое время прибудут работники.

Конкурентоспособная клининговая компания должна обладать рядом характеристик, таких как:

Многолетний опыт работы, позволяющий учесть предыдущие уборки и улучшить технологию;

Квалифицированных специалистов, которые действительно любят свою работу и выполняют ее максимально качественно;

Обладать эффективными навыками и средствами уборки как обычной, так и после проведения ремонтных работ;

Профессиональные услуги по уборке охватывают больше, чем очистка после ремонта. Ведь чистоту нужно поддерживать на регулярной основе. Каждый день в квартиры попадают тысячи бактерий, частичек пыли и грязи, а это может негативно сказаться даже на состоянии здоровья. Работа с клиниговой службой поможет сэкономить время и силы, а также сократить будущие расходы и проблемы. Разнообразные услуги по уборке квартир в Новосибирске принесут пользу вашему дому и сделают его безопасной и чистой средой для всей семьи.

Если у вас есть дети или домашние животные, вы часто принимаете гостей, или просто много времени проводите дома, вы знаете, что мягкая мебель начинает пачкаться. Нельзя избежать пыли, микробов, пищевых крошек и пятен. На самом деле, в квартирах с ковровым покрытием до 80% пыли и грязи, попадающей внутрь, могут попасть в ткани и мебель. Химчистка диванов в Новосибирске поможет освежить внешний вид и очистить мебель от загрязнений, позволяя продлить ее срок службы. После того, как процесс чистки обивки будет завершен, мебель быстро высохнет, и будет готова для использования вами и вашей семьей.

Фото: предоставлено ООО «НОВАНЕТЕКС»