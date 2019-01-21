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Предприниматели Сибири могут дистанционно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет

  • 21/01/2019, 17:11
Воспользоваться сервисом предприниматели можно как самостоятельно, через платформу «Деловая среда», так и через партнеров Сбербанка.

Теперь для того, чтобы подать документы на регистрацию нового бизнеса, не нужно посещать налоговую инспекцию или МФЦ. Клиенты Сбербанка могут сделать это с помощью сервиса онлайн-регистрации. Воспользоваться услугой предприниматели могут как самостоятельно, через платформу «Деловая среда», так и через партнеров Сбербанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для онлайн-регистрации через партнера Сбербанка предприниматель должен быть старше 18 лет, быть обладателем смартфона, иметь банковскую карту физического лица, открытую в ПАО Сбербанк, российский паспорт и СНИЛС.

В Новосибирске первой новый сервис онлайн-регистрации индивидуальному предпринимателю предоставила компания ООО «СибРегЦентр».

— Цифровая эволюция позволяет жить быстрее и комфортнее. Сбербанк создал для предпринимателей новый сервис, интуитивно простой и удобный в использовании для нас, как для партнеров. И главное — это абсолютно дистанционная услуга, которая позволяет экономить время клиентов, — отметила юрист компании ООО «СибРегЦентр», Партнер Сбербанка Алёна Афанасенко.

Узнать список компаний-партнеров ПАО Сбербанк в Сибирском регионе можно, направив письмо с запросом на электронную почту partners@dasreda.ru, а также на сайте Сбербанка. Подробнее с информацией о дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно ознакомиться на сайте «Деловой среды».

Фото: Ростислав Нетисов

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