«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Техническое открытие «Мира Парка» состоялось 12 июня. Он расположен в 20 км от Новосибирска в поселке Октябрьский Мошковского района на площади 15 га. В природный пейзаж вписаны необычные парковые объекты, которые гармонично соединяют в себе природные и космические элементы: амфитеатр, сад камней «Созвездия», полнокупольный планетарий, павильоны «Дом Звука» и «Дом Земли», детская площадка, пляж, интерактивная Аллея 7.

— Пока на территории работают еще не все локации, их запустят 20 июня — в день официального старта. Не работают детская площадка, пляж, миниферма, сад камней, квест «Дом Земли». Работают Дом Звука, планетарий, парк, мастер-классы, — рассказывает девелопер коттеджного поселка «Деревня Мира» Андрей Алексеев.

Стоимость посещения парка при покупке билета в июне — 750 и 900 за взрослого в будни и выходные, 350 и 500 рублей на ребенка соответственно. В эту цену не входят индивидуальные мастер-классы и фуд-корт. Для посещения пляжа также нужно будет купить еще один билет: для детей — 400 и 500 рублей в будни и выходной, для взрослых — 600 и 700 рублей. В стоимость билета входят вход в парк на весь день и в парковые павильоны, посещение геологического музея — сада камней, огромной детской площадки, мини-фермы и открытых мероприятий

«Мира Парк» является одним из проектов группы компаний «Мира» новосибирского бизнесмена Андрея Алексеева. В список проектов, реализованных Алексеевым, также входят «Мира Деревня», «Мира Термы. Сосновый бор», «Мира Усадьба Теректа», «Мира Клуб». Общая идея проектов — формирование пространства для здорового отдыха и развития. В 2020 году «Мира Парк» вошел в топ-10 лучших проектов России в программе «Креативные индустрии», отмечается в группе проекта «ВКонтакте».