«Дядя Дёнер» не видит возможности провести ОСВО

По информации пресс-службы ООО «Юнисервис капитал» (организатора займа и финансового консультанта), в результате объявленного эмитентам сбора мнений откликнулось лишь 50 из 1416 инвесторов обоих выпусков (при необходимых 75% держателей облигаций по каждому выпуску).

Напомним, что ранее оба ПВО подали иски в суд в интересах инвесторов. Иск от «Монотона» был оставлен без движения по причине отсутствия оригиналов документов, подтверждающих статус компании. Этот вопрос сейчас решается, так как эмиссионные документы по выпуску, где фигурирует ООО «Монотон» в качестве представителя владельцев облигаций, подписаны только электронной подписью органа, осуществившего регистрацию указанных документов, что не устраивает суд.

Иск от «ЮЛКМ» был отклонен по причине отсутствия подписи на исковом заявлении. Это нарушение было устранено, иск подан заново.