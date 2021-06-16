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«Дядя Дёнер» не видит возможности провести ОСВО

  • 16/06/2021, 15:14
Автор: Марина Санькова
Новости Новосибирска
Урегулирование спора с держателями облигаций компании переходит в судебную плоскость.

По информации пресс-службы ООО «Юнисервис капитал» (организатора займа и финансового консультанта), в результате объявленного эмитентам сбора мнений откликнулось лишь 50 из 1416 инвесторов обоих выпусков (при необходимых 75% держателей облигаций по каждому выпуску).

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

— В данных обстоятельствах мы не видим целесообразности делать ОСВО: стоимость проведения одного собрания составляет около 300 тысяч рублей. А нам необходимо провести собрания сразу по двум выпускам. И чтобы планы по реструктуризации вступили в силу, просто факта их проведения недостаточно, необходимо получить одобрение озвученного мною плана по реструктуризации задолженности от держателей 75% бумаг по каждому выпуску. Наши намерения рассчитаться с инвесторами остаются неизменными. Таким образом, урегулирование спора переходит в судебную плоскость, — сообщил Антон Лыков, генеральный директор ООО «Дядя Дёнер».

Напомним, что ранее оба ПВО подали иски в суд в интересах инвесторов. Иск от «Монотона» был оставлен без движения по причине отсутствия оригиналов документов, подтверждающих статус компании. Этот вопрос сейчас решается, так как эмиссионные документы по выпуску, где фигурирует ООО «Монотон» в качестве представителя владельцев облигаций, подписаны только электронной подписью органа, осуществившего регистрацию указанных документов, что не устраивает суд.

Иск от «ЮЛКМ» был отклонен по причине отсутствия подписи на исковом заявлении. Это нарушение было устранено, иск подан заново.

Фото: pixabay.com автор: Activedia 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд облигации бизнес банкротство


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