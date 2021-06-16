Лесные парки раскололи общественников

Общественники Советского района, выступающие за создание зеленой зоны на территории микрорайона Нижняя Ельцовка, направили обращение на имя губернатора, председателя областного суда, прокурора Новосибирской области, генпрокурора РФ и в Законодательное собрание региона с просьбой привлечь их к участию в защите закона об особо охраняемых природных территориях в качестве одной из сторон судебного процесса. Под обращением подписались представители ТОСов «Ельцовка», «Нижняя Ельцовка», «Солнечный-Щ», «Малая Родина», движения «Против транзита через Нижнюю Ельцовку», совета ветеранов микрорайона Нижняя Ельцовка.

Поводом для обращения послужил иск других общественников с требованием отмены закона об ООПТ в текущей редакции. Напомним, что, по мнению истцов, закон нарушает права людей, земля которых оказалась на особо охраняемых территориях. Новая процедура принятия решений, как считает сторона истца, уже ограничивает права и возможности граждан, причем не только жителей этой территории, — останавливает работу хозяйствующих субъектов.

В то же время активистам Советского района было отказано в создании «своего» ООПТ именно по причине данного судебного разбирательства.

— Нам стало известно, что региональная общественная организация «Сибирское экологическое сообщество» (Председатель правления организации известный в Новосибирске — общественник Евгений Митрофанов, — Ред.) обратилась в Новосибирский областной суд с иском об оспаривании указанного закона, — говорится в обращении. — Для нас, жителей Советского района Новосибирска, вопрос действия федеральных поправок к закону «Об особо охраняемых природных территориях» стоит чрезвычайно остро: мы в настоящее время обратились в областное правительство с инициативой создания ООПТ «Лесной парк» на нашей территории. Это для нас единственная возможность сохранить бор в Советском районе, на территории, которую мэрия отдает под микрорайон многоэтажной застройки.

Что касается «противозаконной» активности оппонентов — уже упомянутого «Сибирского экологического сообщества», то в качестве ее первопричины «советские» активисты предполагают интересы строительного лобби.

— Одним из учредителей бизнеса является член семьи чиновника мэрии, — сообщается в обращении. — Мы предполагаем, что он не остался в стороне от кампании по дискредитации поправок к закону об ООПТ в Новосибирской области, замаскированной под выступления общественности. В то же время общественные интересы всех жителей Новосибирска и области, связанные с сохранением лесов, без поправок к областному закону об ООПТ не защищены.

Напомним, активисты Советского района настаивают на создании ООПТ на территории между микрорайонами Нижняя зона и Нижняя Ельцовка площадью 254 га.