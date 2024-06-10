Мирового судью в отставке обвинили в получении взятки в 3 млн в Новосибирске

В Новосибирской области мировая судья в отставке стала фигурантом уголовного дела. Экс-служительницу Фемиды обвиняют в получении взятки в размере 3 миллионов.

По данным следствия, за нескромный гонорар судью первого судебного участка Венгеровского района Марина Сальникова обещала подсудимому заменить уголовное преследование штрафом.

Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, в марте 2023 года Марина Сальникова, договорилась с адвокатом Омской областной коллегии Алексеем Суриным посодействовать освободить его подзащитного, обвиняемого в браконьерстве, от уголовного срока.

Судья потребовала за свою помощь 3 миллиона рублей. Подсудимый сначала согласился на участии в афере, но позже сдал Сальникову ФСБ.

— Сурина, выступавшего посредником в передаче денег, силовики задержали с поличным, когда его подзащитный принес деньги для судьи. Судью силовики задержали уже при передаче первого транша, — пояснил собеседник.

Спустя месяц после неудачной взятки Марина Сальникова подала заявление о прекращении полномочий.

А в сентябре того же года глава СК РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с требованием возбудить на Сальникову уголовное дело. Ходатайство главного следователя было удовлетворено.

Однако позже Марина Викторовна просила Верховный суд отменить решение ВККС РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела и получила отказ.