Мирового судью в отставке обвинили в получении взятки в 3 млн в Новосибирске

В Новосибирской области мировая судья в отставке стала фигурантом уголовного дела. Экс-служительницу Фемиды обвиняют в получении взятки в размере 3 миллионов.
По данным следствия, за нескромный гонорар судью первого судебного участка Венгеровского района Марина Сальникова обещала подсудимому заменить уголовное преследование штрафом.
Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, в марте 2023 года Марина Сальникова, договорилась с адвокатом Омской областной коллегии Алексеем Суриным посодействовать освободить его подзащитного, обвиняемого в браконьерстве, от уголовного срока.
Судья потребовала за свою помощь 3 миллиона рублей. Подсудимый сначала согласился на участии в афере, но позже сдал Сальникову ФСБ.
— Сурина, выступавшего посредником в передаче денег, силовики задержали с поличным, когда его подзащитный принес деньги для судьи. Судью силовики задержали уже при передаче первого транша, — пояснил собеседник.
Спустя месяц после неудачной взятки Марина Сальникова подала заявление о прекращении полномочий.
А в сентябре того же года глава СК РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с требованием возбудить на Сальникову уголовное дело. Ходатайство главного следователя было удовлетворено.
Однако позже Марина Викторовна просила Верховный суд отменить решение ВККС РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела и получила отказ.
— Уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении экс-мировой судьи Марины Сальниковой было возбуждено 6 июня 2024 года, — добавил собеседник Infopro54.
Источник фото: pixabay — Activedia
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