Мировой успех нанотрубок, созданных в России, отмечен госпремией в области науки и технологий

Лауреатами Государственной премии Российской Федерации 2019 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий стали ученые Института теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН академик Михаил Предтеченский, академик Дмитрий Маркович и профессор Владимир Меледин. Премия присуждена за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими, сообщили в пресс-службе компании OCSiAl.

Отмечается, что фундаментальные и прикладные исследования физических неравновесных систем молекулярных кластеров выполнялись учеными в Институте теплофизики СО РАН много лет. Именно они позже легли в основу единственной в мире масштабируемой технологии промышленного синтеза одностенных углеродных нанотрубок или графеновых нанотрубок. Её создателем стал академик Михаил Предтеченский, а практическую реализацию его идеи получили благодаря основанию компании OCSiAl, одним из инвесторов которой выступила Группа РОСНАНО.

— Самые передовые материалы сегодня – графен, графеновые или одностенные углеродные нанотрубки. Можно ожидать, что так же, как это было с каменным и бронзовым веком, легкие и прочные карбоновые материалы с графеновыми нанотрубками позволят впоследствии называть наш сегодняшний технологический уклад карбоновым веком, — уверен научный руководитель OCSiAl, академик Михаил Предтеченский.

Он отметил, что сегодня OCSiAl является крупнейшим производителем графеновых нанотрубок, синтезируя более 90% мирового объема этого уникального материала. Свыше 600 компаний по всему миру являются покупателями продукции OCSiAl – нанотрубок под брендом TUBALL™, и их число стремительно растет.

Фото: пресс-служба OCSiAl Group