Список кандидатов сформировало реготделение «Зеленых»

Внеочередное собрание реготделения партии «Зеленые» выдвинуло список кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области. Как сообщили изданию в реготделении партии, первую тройку возглавила депутат действующего созыва (До конца созыва работает в составе фракции ЛДПР. — Ред.) Дарья Украинцева. Вторым номером участники собрания утвердили ведущую солистку НОВАТа Дарью Шувалову. Замыкает первую тройку эколог, организатор движения «Чистый берег» и городского форума «Экологичный Новосибирск» Ульяна Артамонова.

Как сообщил руководитель реготделения «Зеленых» Игорь Украинцев, в основу избирательной программы кандидатов от партии ляжет уже готовая программа Дарьи Украинцевой на выборах мэра Новосибирска в 2019 году.

При этом «Зеленые» намерены выдвигать только кандидатов-списочников, не выдвигаясь по округам, хотя, по информации реготделения, в различных районах партия уже получила поддержку со стороны своих сторонников и потенциальных избирателей.

— Для каждого одномандатника, которого бы выдвинули, нужно собрать по 2000 подписей, — говорит Игорь Украинцев. — Это помимо 11 тысяч подписей, которые нужно собрать за партсписок. Часть сторонников уже заявила об участии в выборах в качестве самовыдвиженцев. Это независимые кандидаты, имеющие шансы на победу. Выставлять против них своего партийного кандидата ради галочки — только помешать нашим союзникам избраться. Во-вторых, как партия мы сейчас намерены сосредоточиться на работе с избирателями именно в отношении нашего списка.

Что касается сторонников-самовыдвиженцев, которых намерены поддержать «Зеленые», то один из них — коллега Дарьи Украинцевой по депкорпусу и фракции ЛДПР в заксобрании области, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания должны пройти в единый день голосования 13 сентября. Ориентировочно в этот же день пройдут и выборы депутатов горсовета Новосибирска.

Фото предоставлено Игорем Украинцевым